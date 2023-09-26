https://ukraina.ru/20230926/1049696277.html

Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет

Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет - 26.09.2023 Украина.ру

Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC признал, что российские военные поразили место сборки украинских ракет

2023-09-26T11:54

2023-09-26T11:54

2023-09-26T11:54

украина

ракеты

снбо

алексей данилов

сборка

новости

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"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", - заявил Данилов.В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск.

https://ukraina.ru/20230923/1049647084.html

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украина, ракеты, снбо, алексей данилов, сборка, новости