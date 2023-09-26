https://ukraina.ru/20230926/1049696277.html
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет - 26.09.2023 Украина.ру
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC признал, что российские военные поразили место сборки украинских ракет
2023-09-26T11:54
2023-09-26T11:54
2023-09-26T11:54
украина
ракеты
снбо
алексей данилов
сборка
новости
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"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", - заявил Данилов.В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск.
https://ukraina.ru/20230923/1049647084.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, ракеты, снбо, алексей данилов, сборка, новости
Украина, ракеты, СНБО, Алексей Данилов, сборка, Новости
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC признал, что российские военные поразили место сборки украинских ракет