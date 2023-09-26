Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет - 26.09.2023 Украина.ру
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Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет - 26.09.2023 Украина.ру
Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC признал, что российские военные поразили место сборки украинских ракет
2023-09-26T11:54
2023-09-26T11:54
украина
ракеты
снбо
алексей данилов
сборка
новости
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"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", - заявил Данилов.В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск.
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украина, ракеты, снбо, алексей данилов, сборка, новости
Украина, ракеты, СНБО, Алексей Данилов, сборка, Новости

Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет

11:54 26.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC признал, что российские военные поразили место сборки украинских ракет
"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", - заявил Данилов.
В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск.
23 сентября, 15:01
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном — Минобороны РФВооруженные Силы России нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, что привело к значительному ущербу боевых возможностей ВСУ, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ
 
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