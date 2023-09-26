Депутат Рады предложил заманивать на Украину мигрантов

"С точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые полстраны нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда. Торпеда, с которой мы даже в теории не умеем ничего сделать, ибо если вдруг начать политику гуманитарного либерализма ради трех миллионов условных сирийцев, а британцы к нам точно не поедут, будет очень сложно понять и объяснить, а зачем же мы своим собственным гражданам-то мозг выносили, унижали их и повсеместно ограничивали в правах", - добавил Бужанский.