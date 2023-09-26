Депутат Рады предложил заманивать на Украину мигрантов
11:25 26.09.2023 (обновлено: 11:26 26.09.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
Вопрос миграционной политики на Украине стоит невероятно остро. Наблюдением поделился депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в телеграм-канале
"Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах. Остаются только мигранты", - написал он.
Однако нардеп указал на полную экономическую непривлекательность Украины для мигрантов.
"С точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые полстраны нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда. Торпеда, с которой мы даже в теории не умеем ничего сделать, ибо если вдруг начать политику гуманитарного либерализма ради трех миллионов условных сирийцев, а британцы к нам точно не поедут, будет очень сложно понять и объяснить, а зачем же мы своим собственным гражданам-то мозг выносили, унижали их и повсеместно ограничивали в правах", - добавил Бужанский.
Он сделал вывод, что не мигранты должны помочь изменить Украину, а "нам придется её изменить, чтобы они приехали".
"И выбрать правильный путь как сделать так, чтобы они стали нами, одними из нас. А не мы ими. Мигрантами в чужих странах", - подытожил депутат.
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