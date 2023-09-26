https://ukraina.ru/20230926/1049694536.html

"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине

"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине - 26.09.2023 Украина.ру

"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине

Делегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"

2023-09-26T11:47

2023-09-26T11:47

2023-09-26T11:48

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Кроме того, Шолле заявил, что стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию манипуляциям иностранной информацией. Он отметил, что это поможет в работе по сохранению демократии и противодействию "растущей угрозе".Габриэль также встретилась в Латвии с шефом Шолее, госсекретарем США Энтони Блинкеном."Поддержка, координация и общий ответ на вызовы", - таким образом она подвела итоги беседы с Блинкеном.Болгария - не самый активный европейский партнер Украины. СМИ известно о том, что София в основном передавала Киеву легкое вооружение. Однако сообщается, также что часть военных траншей были тайными.В то же время, в зерновом споре, где Польша, Словакия и Венгрия заняли антиукраинскую позицию, Болгария оказалась единственным государством, которое согласилось снять запрет на ввоз украинского продовольствия даже в ущерб собственному аграрному производству.

https://ukraina.ru/20230925/1049675443.html

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новости, болгария, сша, украина, черное море