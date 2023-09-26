"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049694536.html
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине - 26.09.2023 Украина.ру
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
Делегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"
2023-09-26T11:47
2023-09-26T11:48
новости
болгария
сша
украина
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Кроме того, Шолле заявил, что стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию манипуляциям иностранной информацией. Он отметил, что это поможет в работе по сохранению демократии и противодействию "растущей угрозе".Габриэль также встретилась в Латвии с шефом Шолее, госсекретарем США Энтони Блинкеном."Поддержка, координация и общий ответ на вызовы", - таким образом она подвела итоги беседы с Блинкеном.Болгария - не самый активный европейский партнер Украины. СМИ известно о том, что София в основном передавала Киеву легкое вооружение. Однако сообщается, также что часть военных траншей были тайными.В то же время, в зерновом споре, где Польша, Словакия и Венгрия заняли антиукраинскую позицию, Болгария оказалась единственным государством, которое согласилось снять запрет на ввоз украинского продовольствия даже в ущерб собственному аграрному производству.
https://ukraina.ru/20230925/1049675443.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, сша, украина, черное море
Новости, Болгария, США, Украина, Черное море

"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине

11:47 26.09.2023 (обновлено: 11:48 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Делегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"

"Принимая во внимание стратегическое положение Болгарии в регионе и в НАТО, мы расширяем наше партнерство в сфере обороны с целью повышения безопасности Балкан и Черноморского региона, в том числе посредством нашего совместного участия в многонациональной боевой группе НАТО в Болгарии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шолле заявил, что стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию манипуляциям иностранной информацией. Он отметил, что это поможет в работе по сохранению демократии и противодействию "растущей угрозе".
Габриэль также встретилась в Латвии с шефом Шолее, госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Поддержка, координация и общий ответ на вызовы", - таким образом она подвела итоги беседы с Блинкеном.
Болгария - не самый активный европейский партнер Украины. СМИ известно о том, что София в основном передавала Киеву легкое вооружение. Однако сообщается, также что часть военных траншей были тайными.
В то же время, в зерновом споре, где Польша, Словакия и Венгрия заняли антиукраинскую позицию, Болгария оказалась единственным государством, которое согласилось снять запрет на ввоз украинского продовольствия даже в ущерб собственному аграрному производству.
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Вчера, 14:17
Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторонуВо вторник, 26 сентября, Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Такое заявление в беседе с журналистами Польского агентства печати сделал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось
 
НовостиБолгарияСШАУкраинаЧерное море
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10В Латвии у политэмигрантов из Белоруссии тоже отнимут автомобили
12:04Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины
11:54Секретарь СНБО Украины признал, что российские военные поразили производство украинских ракет
11:53На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцев
11:47"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
11:46Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции
11:28На Украине заявили о "прилетах" по инфраструктурным объектам в двух областях
11:25Депутат Рады предложил заманивать на Украину мигрантов
11:17Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного Зеленского
11:10Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин
10:48"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца
10:46В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра
10:37Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
10:30Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор
10:28Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами
10:18Как готовят очередной крестовый поход в Россию. Запад на пути реабилитации Гитлера и его своры
09:56Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно
09:55Данилов: Киев не будет применять ATACMS по территории России
09:35Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперации
09:31Украинские чиновники признали, что танки Abrams Киеву не помогут - Wall Street Journal
Лента новостейМолния