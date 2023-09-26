https://ukraina.ru/20230926/1049694536.html
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине - 26.09.2023 Украина.ру
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
Делегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"
2023-09-26T11:47
2023-09-26T11:47
2023-09-26T11:48
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Кроме того, Шолле заявил, что стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию манипуляциям иностранной информацией. Он отметил, что это поможет в работе по сохранению демократии и противодействию "растущей угрозе".Габриэль также встретилась в Латвии с шефом Шолее, госсекретарем США Энтони Блинкеном."Поддержка, координация и общий ответ на вызовы", - таким образом она подвела итоги беседы с Блинкеном.Болгария - не самый активный европейский партнер Украины. СМИ известно о том, что София в основном передавала Киеву легкое вооружение. Однако сообщается, также что часть военных траншей были тайными.В то же время, в зерновом споре, где Польша, Словакия и Венгрия заняли антиукраинскую позицию, Болгария оказалась единственным государством, которое согласилось снять запрет на ввоз украинского продовольствия даже в ущерб собственному аграрному производству.
https://ukraina.ru/20230925/1049675443.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, сша, украина, черное море
"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по Украине
11:47 26.09.2023 (обновлено: 11:48 26.09.2023)
Делегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"
"Принимая во внимание стратегическое положение Болгарии в регионе и в НАТО, мы расширяем наше партнерство в сфере обороны с целью повышения безопасности Балкан и Черноморского региона, в том числе посредством нашего совместного участия в многонациональной боевой группе НАТО в Болгарии", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шолле заявил, что стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию манипуляциям иностранной информацией. Он отметил, что это поможет в работе по сохранению демократии и противодействию "растущей угрозе".
Габриэль также встретилась в Латвии с шефом Шолее, госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Поддержка, координация и общий ответ на вызовы", - таким образом она подвела итоги беседы с Блинкеном.
Болгария - не самый активный европейский партнер Украины. СМИ известно о том, что София в основном передавала Киеву легкое вооружение. Однако сообщается, также что часть военных траншей были тайными.
В то же время, в зерновом споре, где Польша, Словакия и Венгрия заняли антиукраинскую позицию, Болгария оказалась единственным государством, которое согласилось снять запрет на ввоз украинского продовольствия даже в ущерб собственному аграрному производству.