Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию и обесточил 7 населённых пунктов. Об этом сообщил 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов", - написал губернатор Курской области.
Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, уточнил Старовойт.
Атаку украинского БПЛА подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что около 5:30 утра дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.
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