Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор - 26.09.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор
Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор - 26.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию и обесточил 7 населённых пунктов. Об этом сообщил 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-09-26T10:30
2023-09-26T10:30
новости
россия
курская область
роман старовойт
пво
бпла
беспилотник
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Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, уточнил Старовойт.Атаку украинского БПЛА подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что около 5:30 утра дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.
https://ukraina.ru/20230925/1049662432.html
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новости, россия, курская область, роман старовойт, пво, бпла, беспилотник
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, ПВО, БПЛА, беспилотник

Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в Курской области, обесточены 7 населённых пунтов - губернатор

10:30 26.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию и обесточил 7 населённых пунктов. Об этом сообщил 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов", - написал губернатор Курской области.
Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, уточнил Старовойт.
Атаку украинского БПЛА подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что около 5:30 утра дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.
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НовостиРоссияКурская областьРоман СтаровойтПВОБПЛАбеспилотник
 
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