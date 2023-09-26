Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно - 26.09.2023 Украина.ру
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Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно
Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно - 26.09.2023 Украина.ру
Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно
Одновременно с этим Белый дом отправил Украине список требований, которые Киев должен выполнить для того, чтобы получал военную помощь в будущем
2023-09-26T09:56
2023-09-26T09:56
новости
сша
конгресс сша
белый дом
военная помощь
украина
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Средства на военные поставки Украине у США заканчиваются. Об этом 26 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По его словам, дальнейшая помощь Киеву окажется под вопросом без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях.Кирби попросил конгрессменов поторопиться с выделением 24 млрд долларов на финансирование военных поставок, пока на фронте все еще сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления."У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы", — процитировало издание "Лента.ру" слова Кирби.Тем временем Белый дом направил Украине письмо со списком требований, которые необходимо исполнить в течение 18 месяцев, чтобы продолжить получать военную помощь США. В документе указывается в том числе на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, ввести в наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз" по одному человеку, создать наблюдательный совет при "Укроборонпроме" и привести госзакупки вооружения в соответствие с стандартами НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, конгресс сша, белый дом, военная помощь, украина
Новости, США, Конгресс США, Белый дом, военная помощь, Украина

Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно

09:56 26.09.2023
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP / Alex Brandon
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Одновременно с этим Белый дом отправил Украине список требований, которые Киев должен выполнить для того, чтобы получал военную помощь в будущем
Средства на военные поставки Украине у США заканчиваются. Об этом 26 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, дальнейшая помощь Киеву окажется под вопросом без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях.
Кирби попросил конгрессменов поторопиться с выделением 24 млрд долларов на финансирование военных поставок, пока на фронте все еще сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.
"У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы", — процитировало издание "Лента.ру" слова Кирби.
Тем временем Белый дом направил Украине письмо со списком требований, которые необходимо исполнить в течение 18 месяцев, чтобы продолжить получать военную помощь США. В документе указывается в том числе на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, ввести в наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз" по одному человеку, создать наблюдательный совет при "Укроборонпроме" и привести госзакупки вооружения в соответствие с стандартами НАТО.
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Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперацииВооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении
 
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