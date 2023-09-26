https://ukraina.ru/20230926/1049691563.html

Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно

Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно - 26.09.2023 Украина.ру

Белый дом призвал Конгресс США выделить деньги на оружие Украине пока не будет поздно

Одновременно с этим Белый дом отправил Украине список требований, которые Киев должен выполнить для того, чтобы получал военную помощь в будущем

2023-09-26T09:56

2023-09-26T09:56

2023-09-26T09:56

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сша

конгресс сша

белый дом

военная помощь

украина

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Средства на военные поставки Украине у США заканчиваются. Об этом 26 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По его словам, дальнейшая помощь Киеву окажется под вопросом без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях.Кирби попросил конгрессменов поторопиться с выделением 24 млрд долларов на финансирование военных поставок, пока на фронте все еще сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления."У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы", — процитировало издание "Лента.ру" слова Кирби.Тем временем Белый дом направил Украине письмо со списком требований, которые необходимо исполнить в течение 18 месяцев, чтобы продолжить получать военную помощь США. В документе указывается в том числе на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, ввести в наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз" по одному человеку, создать наблюдательный совет при "Укроборонпроме" и привести госзакупки вооружения в соответствие с стандартами НАТО.

https://ukraina.ru/20230926/1049689670.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, белый дом, военная помощь, украина