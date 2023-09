https://ukraina.ru/20230926/1049689357.html

Хроника энергетической войны: последние события. Россия наносит ответный удар

Россия создала "теневой флот" танкеров, способных работать без западной страховки или других услуг, что позволило ей повысить цены на свою нефть в условиях ужесточения конъюнктуры мирового рынка

Россия нанесла двойной удар по нефтяным санкциям ЗападаРоссия увеличила морской экспорт нефти до максимального уровня за последних три месяца, при этом российские компании смогли избежать влияния введённого странами G7 и их союзниками потолка цен на большую часть этого экспорта.Как сообщило 19 сентября 2023 года американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров, средний четырёхнедельный объем морского экспорта российской нефти по итогам недели, завершившейся 17 сентября, достиг уровня 3,34 млн баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за последние одиннадцать недель. По сравнению с аналогичным показателем за неделю по 20 августа, объемы поставок увеличились примерно на 465 тысяч баррелей в сутки, отметило агентство.Прирост был обусловлен наращиванием вывоза нефти из портов Приморск и Усть-Луга в Балтийском море, а также из порта Новороссийск на Черном море. В частности, из российских портов на Балтийском море отгружалось 1,67 млн барр./сутки нефти, что стало трёхмесячным максимумом. С другой стороны, на трёх российских тихоокеанских экспортных терминалах объем отгрузки нефти упал до 12-недельного минимума в 724 тыс. барр./сутки. Падение объемов было вызвано кратковременной остановкой операций в Козьмино в период с 12 по 16 сентября, а также ремонтными работами на одной из нефтедобывающих платформ проекта «Сахалин-2».При этом России удалось вывести большую часть своего морского экспорта нефти из-под ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами Запада. Об этом 25 сентября сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Так, в августе 2023-го почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая призвана помочь соблюдению ценового потолка. Это означает, что России, вероятно, удастся серьезно выиграть от продолжающегося роста цен на нефть, пишет FT. Стоимость барреля нефти российской марки Urals в июле находилась ниже отметки в 60 долларов, а сейчас поднялась до примерно 80 долларов.Согласно данным Kpler и Международной группы клубов взаимного страхования (P&I Clubs), в августе 2023 года суда с западной страховкой перевезли 23,92 млн баррелей российской нефти, а «неизвестная страховка» была у танкеров, вывезших 67,06 млн барр. нефти из России. Таким образом, в августе западная страховка была у судов, транспортировавших 26,3% российской нефти, незападная — у 73,7%, хотя ещё в мае текущего года соотношение было 46,6%/53,4%.В мае 2023 года Россия экспортировала в сутки около 3 млн баррелей нефти Urals и ESPO морским путем, используя суда с западной и незападной страховкой практически в равных долях. В августе объем экспорта снизился примерно до 2,5 млн барр./сутки, причем снижение произошло из-за судов, застрахованных на Западе, которые перевезли лишь 626 тыс. барр./сутки — менее половины майского объема. Частично сокращение перевозок, поддерживаемых Западом, является результатом осторожности со стороны судовладельцев и страховщиков, даже если они получают подтверждения того, что транспортируемая ими нефть была продана по цене ниже потолочной.Как отметила FT, увеличение доли танкеров с незападной страховкой указывает на то, что Россия становится все более искусной в обходе ограничений, установленных G7, продавая больше своей нефти по ценам, более близким к международным рыночным ценам.«Поскольку Россия когда-то зависела от западных служб доставки своей нефти на рынок, G7 подсчитала, что у России не будет иного выбора, кроме как подчиниться.Когда в декабре 2022 года был введен потолок цен, российская нефть первоначально резко подешевела, дисконт Urals к North Sea Dated (Североморский датированный, включает 5 сортов нефти: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) в январе 2023-го достигал 40 долларов за баррель», — напомнило издание.России пришлось предложить скидки, поскольку она пыталась перенаправить миллионы баррелей, когда-то предназначавшихся для Европы, новым клиентам в Азии, всё еще сильно полагаясь на западные транспортные услуги. Однако Россия создала «теневой флот» танкеров, способных работать без западной страховки или других услуг, что позволило ей повысить цены на свою нефть в условиях ужесточения конъюнктуры мирового рынка, отметили британские журналисты.Средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти Urals с июля поднялась значительно выше «потолочной» в 60 долларов за баррель. По данным компании Argus, в сентябре 2023 года Urals в порту Приморск стоит 80,85 долл./барр., ESPO в порту Козьмино — 87,24 долл./барр. North Sea Dated при этом торгуется на уровне 94,05 долл./барр., т. е. дисконт Urals к североморской нефти составил 13,2 доллара.Снижение доли танкеров с западной страховкой, перевозящих российскую нефть, FT назвала «двойным ударом по усилиям Запада ограничить доходы России от продажи нефти». Во-первых, всё большая доля российской нефти продается за пределами потолка цен, во-вторых, растёт независимость России как продавца нефти.Также журналисты FT выдвинули предположение, что Россия готовит еще один удар по рынку нефти, запретив экспорт дизельного топлива и бензина. «Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров дизельного топлива, и введенный запрет вызвал на Западе опасения, что президент РФ Владимир Путин пытается подорвать рынок нефти, как он это сделал с природным газом, вызвав прошлогодний энергетический кризис», — пишет издание. Такие слова в первую годовщину подрыва «Северных потоков» иначе как цинизмом не назовёшь.Франция обещает отказаться от угля в производстве электроэнергии. В очередной разФранция намерена оказаться среди первых стран Евросоюза, полностью отказавшихся от выработки электроэнергии при помощи угля, заявил в воскресенье, 24 сентября, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.«Нам нужно уходить от угля. К 2027 году последние две угольные электростанции будут переведены на биомассу», — сказал президент Франции. Он добавил, что в следующем году республика выделит € 40 млрд на «экологический переход» во всех сферах экономики.Французские СМИ напомнили, что в августе 2022 года угольная электростанция Émile Huchet в коммуне Сен-Авольд (департамент Мозель) возобновила работу после закрытия 31 марта, поскольку власти опасались перебоев с поставками электроэнергии зимой из-за отключения половины атомных реакторов на техобслуживание и из-за технических проблем. Также сейчас продолжает функционировать угольная электростанция в коммуне Кордеме (департамент Атлантическая Луара).В августе 2023 года срок службы обеих упомянутых станций был продлен до конца 2024 года. При этом, согласно «Энергетическому плану до 2028 года» (Programmation pluriannuelle de l’énergie, PPE), Франция должна была прекратить угольную генерацию в 2022-м.В середине апреля 2023 года страны G7 (Франция, Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада) на саммите в японском Саппоро заключили соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива. Согласно документу, страны G7 обязуются «ускорить постепенный отказ от ископаемых видов топлива, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности в энергетических системах». При этом министры не смогли прийти к консенсусу о конкретных сроках отказа от угольной энергетики для каждой страны.Совет ЕС принял несколько законов в рамках климатической программы Fit for 55 in 2030, предусматривающей существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Для осуществления плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности Евросоюз собирается сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции, а для собственных предприятий — последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. Как следует из опубликованных документов, в Евросоюзе пришли к выводу, что, учитывая серьезность «климатической» угрозы, на горизонте ближайших десяти лет оба «льготных» механизма придется свернуть.Наращивание темпов реализации зеленого плана отчасти объясняется последствиями военной операции РФ на Украине — в частности, энергокризисом 2022 года, который, как считается, делает ускоренный «зелёный энергопереход» для ЕС фактически безальтернативным. Но фактически реализация «зелёной повестки» остановлена во всех странах Европы, поскольку случился энергетический кризис, поставки природного газа сократились, и власти были вынуждены увеличить потребления угля для компенсации дефицита газа.При этом европейские политики зачастую используют «зелёную повестку» как повод для повышения налогов. В частности, в упомянутом выступлении Макрон заявил, что, несмотря на высокие налоги на моторное топливо во Франции, половина от получаемой суммы выделяется на «экологический переход» в энергетике и других сферах, поэтому снизить налог не представляется возможным.В контексте роста цен на топливо (цены на бензин во Франции находятся на самом высоком уровне с начала года) президент подчеркнул, что эта тенденция связана не с ростом налоговой нагрузки на производителей и АЗС, а с геополитикой, упомянув решение Саудовской Аравии об ограничении добычи нефти и ситуацию с отказом от углеводородов из России.Стоит отметить, что 25 сентября, выступая перед членами Совета экологического планирования Франции, в присутствии премьер-министра Элизабет Борн и полного состава кабинета министров, Эмманюэль Макрон избегал конкретных обещаний и сроков относительно отказа страны от ископаемого топлива.Он лишь сообщил, что ставка будет делаться на «экологию, способную создавать экономические ценности» и подчеркнул необходимость положить конец «зависимости» от ископаемых энергоносителей, которая обходится Франции в «120 миллиардов евро в год».Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что развитые страны должны полностью отказаться от использования угля в качестве топлива к 2030 году, а развивающиеся страны должны сделать то же к 2040-му.

