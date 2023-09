https://ukraina.ru/20230925/1049687329.html

"Абрамсы" прибыли, Коломойский за решёткой. Итоги 25 сентября на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в его страну первых танков "Абрамс". Суд оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского

хроники

эксклюзив

О том, что американские танки прибыли на Украину, Зеленский сообщил в своём телеграм-канале."Хорошие новости от министра [обороны Украины Рустема] Умерова. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договорённостей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал Зеленский.Тем самым от подтвердил информацию американского издания The New York Times. Ранее это издание со ссылкой на два источника в Пентагоне сообщило о том, что танки прибыли ещё 23 сентября. Более того, если верить The New York Times, танки из США "вовремя использовали" в наступлении. При этом газета не уточняла, сколько танков прибыло в первой партии.Ранее, 19 сентября, глава Пентагон Ллойд Остин заявил, что скоро США поставят на Украину первые танки."Я рад сообщить, что танки М1 Abrams, которые США ранее обещали поставить, в ближайшее время поступят на Украину", – сказал Остин, выступая на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн.Он уточнил, что в первой поставке могут быть 10 американских танков из 31.Позже, 21 сентября, официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Минобороны США США не раскрывает подробностей предоставления Украине боевых танков "Абрамс", но эти процессы происходят так, как планировалось."Из соображений безопасности не буду вдаваться в детали относительно того, когда именно танки прибудут на Украину. Только скажу, что мы ожидаем их прибытия в Украину в ближайшие дни и недели", – заявил Райдер.На следующий день президент США Джо Байден также заявил о скором появлении "Абрамсов" на Украине.До этого — 6 сентября — США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, куда вошли и снаряды с обеднённым ураном для танков "Абрамс"."Новый, 46-й пакет американской помощи Украине в рамках PDA не представляет чего-либо интересного, если не считать 120-мм урановых бронебойных снарядов для танков М1 Abrams, которые, видимо, будут переданы Киеву в ближайшее время. Всего выделяется оружия и снаряжения на 175 млн долларов, и вновь отметим падение объемов поставок. Номенклатура помимо упомянутых снарядов стандартна: ЗиПы для ПВО, боекомплекты для HIMARS, 105 и 155 мм снаряды, 81-ммм минометные мины, ПТРК TOW и Javelin, гранатомёты АТ-4, еще 3+ млн патронов к стрелковому оружию, средства связи, навигации, подрывные заряды для саперов, запчасти и оборудование. Это не набор для наступления, это способ поддержать штаны. Изменится это в ближайшее время или уже в следующем фин. году – увидим. До конца финансового года меньше месяца осталось", - прокомментировал тогда эти поставки военный эксперт Илья Крамник.Скорое прибытие американских танков на Украину может быть связано с тем, что США пытаются подвигнуть Украину совершить ещё одну масштабную атаку до наступления дождей и, соответственно, появления распутицы.При этом, как писало 22 сентября всё то же издание The New York Times, слова президента Украины Зеленского о взятии украинцами до конца года Артёмовска, которые он произнёс во время визита в США, свидетельствуют о стратегических расхождения США с Украиной."Эти планы демонстрируют пропасть между Киевом и американскими планировщиками войны, которые считают, что Украина должна больше сосредотачиваться на юг", - указывалось в публикации газеты.The New York Times сослалось на незванных американских чиновников, которые заявили, что "бой в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Ред.) стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей".Кроме того, газета подчеркнула, что вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада, Зеленский заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы."Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезания или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей. Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинские власти чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любыми попытками преодолеть эти барьеры. Представители США заявили, что вскоре украинским силам будет ещё труднее поддерживать продвижение вперед, поскольку почва становится мягкой и грязной. Некоторые официальные лица говорят, что в течение нескольких недель украинской армии понадобится время, чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть силам, истощённым летними боями", - отмечалось в публикации.Также журналисты напомнили, что американские военные чиновники хотели, чтобы Украина захватила Мелитополь. The New York Times сообщило, что несмотря на то, что в последнее время атака на Мелитополь была в центре внимания, Украина имеет всё меньше времени, чтобы прорвать оборону России.Суд над КоломойскийАпелляционный суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского. Выступая на суде сам олигарх заявил, что не собирается покидать страну."Сейчас речь идёт не об избежании наказания, а о справедливости и моём праве на защиту. Я приехал на Украину в преддверии выборов, чтобы восстановить справедливость (возможно, речь о возвращении на Украину после победы на президентских выборах в 2019 году Владимира Зеленского — Ред.), но сейчас я в таком состоянии, что предыдущие вопросы не решились (вызванные противостоянием с предыдущим главой государства — пятым президентом Украины Петром Порошенко - Ред.), а уже есть новые. Поэтому я никуда не собираюсь уезжать, скрываться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский", - заявил Коломойский во время суда.Он также заявил, что вынесенное ему подозрение было состряпано на скорую руку."Со мной за три недели пока меня содержат под страже никто не проводил следственные действия", - подчеркнул олигарх.На вопросы журналистов Коломойский заявил, что добивается в суде "справедливости".При этом о готовности взять Коломойского на поруки заявили бывший министр культуры Александр Ткаченко, ранее руководивший телеканалом Коломойского "1+1", а также журналисты телеканала Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов."У него есть ощущение свободы и ощущение справедливости. Коломойский - едва ли не единственный из списка Форбс не кричал, а действовал", - заявил Ткаченко.Журналистка Мосейчук заявила, что "Коломойский не будет укрываться клетчатым одеялом, не будет имитировать болезнь, не будет свозить массовку под суд, не будет шантажировать судебную систему", а её коллега — ведущий Игорь Цыганик отметил, что олигарх - "едва ли не единственный, кто всегда придерживался fair play и никогда не был за коррупцию в футболе". Их коллега Горбунов указал, что все знают, "где живёт Коломойский, все его контакты, телефоны, поэтому тот точно не уйдет".А руководитель "1+1 Медиа" Ярослав Пахольчук и вовсе заявил, что олигарх - "человек скромный, делает много хороших вещей, но не дает об этом говорить - Всевышний и так все видит".Такая сервильность журналистов и менеджмента канала Коломойского вызвала критику их коллег. Так, работавшая на олигарха Петра Порошенко на украинском "5 канале" Янина Соколова (находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлена МВД РФ в розыск — Ред.) призвала украинцев обратить внимание на поведение коллег с телеканала "1+1".Примечательно, что вызвался защищать олигарха и народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко."Путин открыто заявлял, что считает Коломойского мошенником и называл другими плохими словами. А враг нашего врага - это наш друг", - описал он свою логику.Также о готовности взять Коломойского на поруки заявил главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий.Однако суд был непреклонен. Олигарха оставили под стражей.

