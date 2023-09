https://ukraina.ru/20230925/1049678036.html

Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой

Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой - 25.09.2023

Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой

Странно, что люди, которые сидят в столицах, выступают в теплых клубах, не понимают, что те ребята, которые находятся на линии соприкосновения, что это они дают нам возможность быть в теплых домах, считает бизнесмен, музыкальный продюсер и основатель группы "Земляне" Владимир Киселев.

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Владимирович, хотелось бы начать с истоков. С чего все началось, откуда у вас появилась любовь к творчеству, к музыке, я знаю, что вы хороший барабанщик.– Тут трудно сказать, это одна из загадок, на которую, к счастью, никто из музыкантов не может ответить. Я достаточно долгий период времени в детстве учился и занимался на рояле, в вокалом в хоре и в 14 лет - абсолютно необъяснимо для меня. В данной ситуации не только вам не имею возможности ответить, но я и себе не могу, почему я вдруг… Тем паче, как бы не секрет Полишинеля, что я вырос в детдоме, вы себе можете представить, что в пионерской комнате, в красном уголке - стоял барабан. Если рояль хоть какой-то более-менее импозантный вид имел, то барабанчик был, мягко говоря, слабенький.Но вот потянуло именно на барабаны. А потом, когда не единожды признавался лучшим в своей профессии, то каждый раз, когда музыканты даже мне задавали вопросы, как с такими достоинствами - и ты стал барабанщиком? - я ответить не могу, это производное или это удача. То есть, я себя воспитал таким, или я нашел просто от того, что сверху прилетело.– И вот, спустя время, вы состоятельный, взрослый, умный человек, творческий, прежде всего, и тут хотелось бы задать вопрос о ваших инициативах и проектах. Агитбригада "Русского радио". Расскажите о проекте, и - можно ли это как-то сравнить с фронтовыми бригадами времен Великой Отечественной войны?– Во-первых, мы не берем на себя пальму первенства, безусловно, это продиктовано фронтовыми бригадами, безусловно, я достаточно хорошо знаю о том, какая была роль интеллигенции, артистов, тогда - без приставки "шоу-бизнес", деятелей культуры – Райкина, Утесова, Руслановой, Шульженко – сколько эти люди сделали для армии, сколько давали концертов на фронтах.Симонов, Полевой, Маршак, Михалков-старший – это мы же читаем все, что они написали и видели, какие стихи были там написаны. И самое главное, ведь многие стихи, которые не имели прямого посыла на армейские будни, понятно, были стихи "Убей фашиста", но и была песня "Темная ночь", стихи которой писали великие наши поэты. Поэтому мы руководствовались этим примером.А что касается того, как мы перефразировали, переориентировали это на сегодняшнее время... Для меня ситуация на Украине - это не ситуация 2021-2022 года, потому что уже в 2014 году я бомбардировал наших руководителей о том, что мы делаем большие упущения, несмотря на то, что происходит в нашей культурной среде политической.Потому что, с одной стороны, ваши коллеги - политические технологи, журналисты - все очень успешно находят возможность критиковать, в хорошем смысле слова, ошибки, провалы, пробелы, которые есть у Минобороны, у Центрального банка, у Министерства торговли. Многие из этих вещей были изменены, одна мобилизация чего стоит. Конечно, этому придали значение журналисты. Но на идеологическом фронте, а это именно фронт, получился огромный провал.Потому что все, что касалось идеологии... Мы же видим, что происходит на Украине, как они воспитали своих. Это, безусловно, не принятые нами идеологические постулаты, такие как национализм, как такое абсолютно шовинистическое отношение к русским.Но получилось так, что они гораздо меньшими средствами сумели создать у себя очень настроенную гражданскую, идеологическую, националистическую, музыкальную среду, которая, работая в России, получает здесь деньги, получает здесь славу. И зачастую - по их законам - до 20% денег, заработанных здесь, отдавали на АТО, а многие еще (не хочу делать рекламу этим артистом) и дополнительно финансировали отряды.У нас в России получилось так, что при всех этих немыслимых "Молодой гвардии", "Наших", все эти организации, которые создавались управлением внутренней политикой, сегодня задается вопрос, элементарно, потому что постфактум очень легко об этом говорить - где они? Где все эти молодежные организации, которые в час, когда прозвенел колокол не появились?. Мы знаем фразу – если ты не хочешь заниматься политикой, то политика рано или поздно займется тобой.Когда прозвенел колокол, по ком он прозвенел - мы столкнулись с тем, что у нас фактически нет нашей новой молодежной, патриотически настроенной среды.И вот, 3 марта мы провели в стенах "Русского радио" первый телемарафон, на котором собрали средства. 7 марта мы уже на Поклонной горе провели огромный концерт – Юра Антонов, Гриша Лепс, "Земляне", Елена Север, мои дети, Барановская Юля, мы уже провели концерт, где увидели людей, жен воинов, которые уже находятся на линии соприкосновения.И конечно, такой расширенный, развернутый ответ - я и подумал, что, наверное, все-таки, если мы хотим помогать нашим воинам, то это надо делать точно не в Москве.Относиться к этому по-разному можно. На Красной площади, на площадях в разных городах, где проводят эти концерты, хочется задать вопрос, а чем они помогают армии? И, самое главное, может быть, эти деньги вы лучше бы отдали на СВО, лучше бы купили оборудование, медикаменты, бронежилеты и т. д.Это все подвинуло меня на то, что я стал создавать вот такие бригады с участием артистов, которые со мной сотрудничают, с участием артистов, которых привлекает продюсерский центр Юры и Володи – Юркис и Владимир, молодежные артисты.И мы поехали на ту линию, поехали не один раз, не два и не три – мы даже выступали в Херсоне в те месяцы, когда Херсон был российским… имели возможность туда приехать. Соответственно, мы очень много раз были в Луганске, в Донецке. И, безусловно, для нас большой предмет гордости то, что государство и Верховный Главнокомандующий увидели эти наши действия, мы награждены государственными наградами. И самое главное, будем делать это дальше.– Выходит, вся ваша семья была в прифронтовой зоне.– Не единожды.– Что вы можете сказать по поводу реакции людей, которые все это видели?– Вы же понимаете, что ваш вопрос подразумевает в высшей степени комплиментарный ответ для самого себя, потому что, безусловно, для людей, когда мы туда приезжаем, в первую очередь, это поддержка большой земли.Тем более, что я в 2014-2015 уже… я ведь занимался культурной частью подготовки референдумов в Крыму, и наши артисты, и многие, кого мы привлекали тогда - "ЛЮБЭ", Маршал, Расторгуев – мы очень много выступали в Крыму. На подготовке референдума мы фактически около сорока дней там находились, выступая в воинских частях, на кораблях, на площадях.Я тогда уже видел, как для людей, которые находятся там, как для них важно, что большая земля с ними, что Россия с ними. И все то, что происходит, надеюсь - наша маленькая толика была в этом тоже, и мы тоже сделали то, что Крым на референдуме вернулся в родную гавань, как говорят сегодня.И поэтому сейчас, когда мы выступали не только на прифронтовой зоне, но мы ездили в Белгородскую область, в Курскую, к казакам, Юра с Вовой - мы приняты в казачество и награждены казацкими орденами. И мы будем там много раз, ездить будем, сейчас готовим новые бригады.Ни одно наше мероприятие, которое мы проводим, внимательно меня услышьте – ни одно мероприятие, с которыми мы девять лет уже ездим от Крыма и на ленточку, и за ленточку, как я вам сказал, по Херсону – мы не только не получали поддержки от управления внутренней политики или от Министерства культуры, мы ездим за свой счет, мы везем трейлерами благотворительность, мы привозим бронежилеты, медикаменты. Ни один наш артист не получает деньги... А самое главное - вы, наверное, слышали о моей инициативе.– Вы учредили денежную премию?– Мы, наоборот, свои гонорары отдаем воинам.– Расскажите об этом.– В данной ситуации я не беру на себя роль вновь придумавшего какую-то инициативу. Это инициатива Великой Отечественной войны. Русланова, Шульженко собирали деньги и вкладывали в строительство самолетов, танков, и эти люди отдавали последнее, потому что в те-то года еще не было возможностей иметь те гонорары, которые имеют сегодняшние наши артисты. Они собирали эти деньги и отдавали.Я просто взял пример того, что происходило у наших предшественников, у наших праотцов в артистическом мире, и я объявил эту инициативу. Потому что я вижу - вот сейчас мы едем в несколько воинских частей, куда приедут люди с фронта, люди из-за ленточки, и получат… Мы это будем продолжать.Самое главное, это тоже такой очень занятный "рубикон", что люди, которые едут выступать на Саур-могилу, или едут выступать рядом с этими площадями, допустим, на тот же юбилей Луганска, получают за это деньги.Я хочу задать вопрос - если вы патриот своей страны, хотя слово "патриотизм" зачастую стало сегодня нарицательным, вам не стыдно брать деньги за то, что вы едете к этим людям? Не хотите мою инициативу поддерживать, так сами примите это решение.Потому что Коля Басков, Антонов, Лепс, Земляне, Певцов, Майданов, Елена Север - думают и дальше… мы сейчас готовим следующую акцию, люди, которые присоединяются, приходят и говорят - да, мы хотим поддержать, мы хотим бойцам помочь.Сейчас мы с "Альфой" будем делать большое мероприятие, приедут два парня, которые получили ранения, перенесли серьезную ампутацию - и уехали на фронт. Конечно, мы сейчас сделаем все, чтобы купить им максимально - при всех санкциях - максимально качественные протезы, максимально качественную поддержку медицинскую им окажем.Потому что люди дают нам возможность, артистам... И это, конечно - еще раз повторяю – для меня дико, как люди, которые сидят в Москве и Ленинграде, выступают в теплых клубах, не понимают, что те ребята, которые находятся на той линии, они ведь дают нам возможность быть в теплых домах и в теплых кроватях. И почему, приезжая к ним, выступая, эти артисты берут за это деньги. – Насколько музыка и в целом творчество важны на фронте?– Я считаю, что это вообще самое главное. Представьте себе, в любое время затишья на фронте, безусловно люди, если у них есть возможность брать любой носитель – или радио, или кассеты, или CD, или интернет, если у них все-таки там технически это есть, конечно - люди в музыке находятся, мы же видим. И мы видим артистов, которые сейчас востребованы стали.Поменялся порядок, абсолютно поменялся план артистов, которые считались популярны, востребованы, и ряд, эта "грядка" артистическая поменялась очень точно. Я думаю, именно сейчас выкристаллизовываются те имена, которые пойдут дальше, потому что мусор и шлак отсеялся очень серьезно.– Насколько я знаю, против вас тоже были введены международные санкции. Если таковые до сих пор есть, то как вы себя чувствуете?– Во-первых, я не езжу за границу, поэтому я не знаю, что против меня введено. Можно знать, что огонь горячий и им обжечься, если в него палец засунешь – я просто не езжу за границу, и прекрасно себя в своей стране чувствую. Тем более, что за свою гастрольную жизнь я и так объездил весь мир, для меня это абсолютно не притягательный фетиш - поехать за границу.Самое главное я делаю для своей страны, для своего государства, для своего народа. Понятно, что это немножко высокопарно звучит, но это факт.– О группе "Земляне". ВИА в прошлом году исполнилось 45 лет, юбилейный концерт был в Санкт-Петербурге 2 июля– На "Газпром-Арене".– Была еще аномальная жара. И после этого, насколько я знаю, вышел фильм в поддержку концерта. Расскажите об этом проекте.– Мы этот фильм презентуем в первые новогодние дни, на канале "НТВ" он выйдет, 2,5 часа, там будет очень много исторических кадров. Безусловно, для нас это предмет гордости, что, наверное, даже нескромно... трудно сейчас предположить, кто бы еще с такой биографией, как мы — кто бы мог собрать огромный стадион. Ну и, конечно, технически, технологически.Я уверен, что такого концерта не было никогда в истории на территории России. И, по-моему, даже не очень многие западники привозили нечто рядом стоящее с нами по технике. А то, что такого концерта не будет впредь, ну - судя по всему, это уж точно.А в чем была самая главная задача этого концерта, и проблема для нас - что нам в эти 2,5 часа надо было уложить все песни, которые прошли с нами все эти годы, а их очень много. И, конечно, показать что-то новое. И вот эта дифференциация – это была, пожалуй, единственная проблема. Но зато технически это был концерт на грани совершенства. – Как сейчас существует группа "Земляне"? Я так понимаю, есть еще группа "Земляне" и с молодым составом?– Музыкальный коллектив – это же трансформация, это же не что-то застойное, поэтому я с удовольствием отдал мой инструмент моему сменщику. Потому что, к великому сожалению, хотя я сам достаточно хорошо знаю историю рок-музыки - и поэтому, конечно, я назову "Роллингов", "Иглз", "Блэк Саббат" - но, мне кажется, что у рок-музыкантов, все-таки, есть порог возрастной, когда из него еще не песок сыплется, а наоборот - огонь горит, но рок-музыкант, все-таки, имеет какую-то планку, пятьдесят плюс-минус. Мне кажется, что для рок-музыканта это предельный возраст. И, конечно, немаловажный момент – энергия уходит.Поэтому у нас нет молодого или старого состава. На "Юбилейном" мы были с Романовым и Борей Аксеновым, это был первый состав, а теперешние ребята, кто сегодня играет, и Храмов, и Добров, они как раз для меня абсолютно творчески сопоставимы с нами.Во-первых, в противном случае я бы не дал им право именоваться "Землянами". А второй момент, что они это делают в каких-то моментах даже получше, чем мы, они умеют хорошо новыми инструментами пользоваться, потому что Боря Аксенов и Андрей Дубровин, клавишник, прописали все фонограммы оркестровые, хоры на концерт, потому что у нас был и живой оркестр и сэмплы.Поэтому они показали свой уровень музыкантский, и во-вторых, выпускники (консерватории имени — Ред.) Римского-Корсакова, поэтому гарантируется, что это как минимум не будут уподобляться нашим коллегам из "Машины времени", которые, на мой взгляд, застряли и политически, и музыкально в прежнем времени. Поэтому новое время все-таки требует новых музыкантов.– Это интересный момент, потому что если говорить про такие легендарные группы, они продолжают жить, но к сожалению, наш человеческий ресурс не такой долгий. Выходит, что со временем сама группа претерпевает какую-то трансформацию.– Скорее самоповторы, потому что когда ты в 1764 раз играешь "Траву у дома", при всем моем уважении, сделать это с той же прытью, как мы это делали, когда мы ее записали, конечно нельзя. Другой разговор, что мы заложники хитов, потому что я считаю, что песни "Одиночество", "Борсалино", "Страна" - точно не хуже, потому что я их продюсировал, записывал, я в них вкладывал то же самое умение, которое было у меня до. Но при этом они не стреляют так, как стреляли, потому что и времена были другие. Сегодня по пальцам можно перечислить шлягеры, которые могут называться народными, потому что восприятие другое.– Ну да, здесь выбирает народ, на концерте "ЛЮБЭ" все равно все кричат: "Коня"! Приходится. Какую сейчас вы слушаете музыку, что в вашем плейлисте, в телефоне?– Безусловно, это прежде всего, музыка, на которой я вырос. Тем более, словосочетание – у меня музыка, а музыка только та, потому что сегодня что происходит – электроника во многом, уже вообще перешло на искусственный интеллект.Половина музыкантов – абсолютно компьютерная сборка. Единицы можно перечислить в мире сегодня музыкантов, которые вышли вновь и повторяют.Как правило, это группы, которые очень хорошо имитируют старую музыку, а говорить о тенденциях, течениях R&B, рэп и т.д. – это тенденция, направление, но назвать это музыкой невозможно же.Самое удивительное, что многие звезды нашего поколения, чуть помоложе, они ведь тоже остановились в производстве хитов, потому что - если обязательно для хита надо две минуты, два десять - ну какой музыкант может уложить свое желание живого музыканта в две минуты?Не было бы ориентиров временных, мы бы не знали "Пинк Флойд", "Лед Зеппелин", "Дип Перпл", мы бы не знали величайшие произведения. Например, The Dark Side of the Moon "Пинк Флойд", или Child In Time "Дип Перпл", или Stairway to Heaven "Лед Зеппелин" - что оттуда вырезать можно? Это уникальные произведения!– А что-то из современных. Понятно, что есть современные ребята, и эти тенденции, о которых вы говорите, вот эти жующие слова, и непонятно, о чем поют, музыка, которая кричит басом… Есть ли какие-то современные ребята, которых вы слушаете, и которыми даже. Может быть, гордитесь?– Нет, пожалуй. Западные некоторые, но они, как ни смешно будет звучать, вам ничего не скажут, потому что в рок-н-ролле, в хард-роке вообще нет новых групп. То есть, их просто нет, а те, которые я слушаю, это, как правило, джаз-рок, это как правило, фанк, это очень такое в стиле госпел, поэтому это группы, которые вам ничего не скажут, но там ребята вырастают немыслимые. Там в этой музыке такого интеллектуального блюз-рока – очень серьезная музыка.По поводу харды – в общем, нет, наверное, закончилось лет пятнадцать, потому что ведь производное рок-н-ролла - это ведь тоже очень интересно, это прежде всего, мужская музыка, которая воплощала мужскую энергетику. Когда вы посмотрите на молодых хлопцев – трудно найти среди них мужчин, которые будут воплощать мужскую энергетику на сцене, а это все взаимосвязано.– То есть, это больше не про творчество, а про деньги?– Нет, ну мы тоже не бесплатно работали, мы тоже не альтруисты. Но вот эти пацаны, "Грета", которые абсолютно тиражируют модель "Лед Зеппелин", вот из новых они, наверное, и "Никол Блэк", пожалуй, это две команды. "Никол Блэк" - им точно за сорок крепко, "Грета" - им наверное, где-то тридцать, плюс-минус.Но тоже они ж ничего нового не делают, они типа как The Answer, была лет двадцать тому назад группа, которая абсолютно тиражировала модель "Лед Зеппелин". Сегодня это делает "Грета". Новое придумать невозможно.– А как вам творчество Антона Беляева?– Абсолютно певец ресторанный, каверами набитый, абсолютно на западных стандартах. Единственное, могу отдать ему должное, что он попытался сунуться с русским языком, с русской песней, одной - понял, что его в этом месте не ждут, и ушел назад. Насколько я знаю, очень хорошо промышляет. Потому что, если мы говорим об артистах одной песни – – Налич, например.– Да. Вот вам ответ. Это ж удержаться на рынке, написать, выскочить с шлягером, с хитом – большая удача, но это и огромная ответственность. Удержаться потом – ты всю жизнь с этим будешь идти. Мы когда выпустили песню "Красный конь", все, я тоже подумал, что все, никуда нам с этим не деться. А потом полетели и "Каскадеры", и другие…Это огромное, на Западе прямо так и называется - "вторая пластинка". И с этого "Энималс", "Холиз", "Прокол Харум", "Кингдом кам", сколько групп, у которых один суперхит, и все, и писали, и - казалось бы, такое противоречие, все больше и больше знают музыки, все больше и большее ее умеют, а движения нет.– Много современных артистов, которых вы и я зачастую не слушаем, делают каверы на те самые старые хиты, в том числе "Фантазеры", и все остальные, как вы к этому относитесь?– Это их путь, делают – молодцы. Это их путь, биография.– Это как какие-то переснятые фильмы, по крайней мере, новые люди об этом знают, молодежь, но - наверное, даже не понимают и не догадываются, что это уже был чей-то хит.– Если умничать о музыке, то ведь самое парадоксальное, что "Битлз" первую свою пластинку записали на каверах, а "Прокол Харум", их знаменитейшая "Хичерия", это кавер. "Энималс", "Дом восходящего солнца" - это кавер. И я таких перечислений могу десятки назвать. Уитни Хьюстон, знаменитейшая песня, это песня Долли Партон.А Джо Кокер? Ведь самый знаменитый его номер "Литл хелп май френд", это же песня "Битлз", просто переделана так, что они сами ее не узнали, которую он в "Вудстоке" в 1968 году, где Хендрикс… а Хендрикс в свою "Вайлд Чайлд" поставил гимн Америки, переигранный наоборот.– В завершение нашего разговора хотел спросить о творческих планах. Вы бизнесмен, продюсер, есть ли у вас творческие планы, цели, пишете ли вы сейчас музыку?– Мы все равно запускаем новые мелодии, я слежу за Юрой и Вовой, я слежу за группой "Русские", сейчас у нас в Санкт-Петербург запускаем новые... Знаете, есть такая великая присказка – хочешь рассмешить Господа, расскажи о своих планах.Конечно, делаем, тем более, это все равно интересно. И безусловно, самое большое мое счастье, как ни приклеивай мне ярлык "бизнесмен" и т.д., для меня, прежде всего, музыка. И я благодарен Всевышнему, что я занимаюсь всю сознательную жизнь музыкой.

