https://ukraina.ru/20230925/1049675230.html

"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде

"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде - 25.09.2023 Украина.ру

"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде

Российские военнослужащие в зоне СВО поворачивают историю вспять и показывают миру нутро вражины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Россия24"

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:04

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канада

дивизия сс "галичина"

мид рф

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Дипломат добавила, что чем больше "наши парни там будут это делать, тем больше по миру будет так называемых прозревших".На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.

https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html

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новости, россия, мария захарова, канада, дивизия сс "галичина", мид рф