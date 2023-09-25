"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде - 25.09.2023 Украина.ру
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"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде
"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде - 25.09.2023 Украина.ру
"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде
Российские военнослужащие в зоне СВО поворачивают историю вспять и показывают миру нутро вражины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Россия24"
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:04
новости
россия
мария захарова
канада
дивизия сс "галичина"
мид рф
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Дипломат добавила, что чем больше "наши парни там будут это делать, тем больше по миру будет так называемых прозревших".На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
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новости, россия, мария захарова, канада, дивизия сс "галичина", мид рф
Новости, Россия, Мария Захарова, Канада, Дивизия СС "Галичина", МИД РФ

"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде

14:04 25.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Российские военнослужащие в зоне СВО поворачивают историю вспять и показывают миру нутро вражины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Россия24"
"Хочу сказать и ответить на тот вопрос, который задала сейчас - почему раньше не говорили? Да потому что опять наши парни наши солдаты там на фронте поворачивают эту историю вспять и показывают нутро всему миру. Нутро этой вражины, которая там засела на протяжении многих десятилетий", - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что чем больше "наши парни там будут это делать, тем больше по миру будет так называемых прозревших".
На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Вчера, 10:06
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