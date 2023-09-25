https://ukraina.ru/20230925/1049667751.html

Западу будет все труднее удовлетворять потребности Украины — британский аналитик

Западу будет все труднее удовлетворять потребности Украины — британский аналитик - 25.09.2023 Украина.ру

Западу будет все труднее удовлетворять потребности Украины — британский аналитик

Решения, принятые в начале 2023 года такими странами, как Германия и США, относительно количества вооружений и характера поддержки Украины, приведут к ситуации, когда необходимо будет принять решение о прекращении всякой поддержки. Таким мнением поделился консультант британского аналитического центра Кейр Джайлс, передает 25 сентября LRT

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:20

вооружение

поддержка

украина

запад

новости

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"Сочетание всей поддержки с провалами европейской оборонной промышленности создало ситуацию, когда поддерживающим Украину странам по всему миру пришлось собирать боеприпасы, необходимые Украине для выживания. Эти ресурсы ограничены, поскольку отрасль еще не запущена. Таким образом, мы приближаемся к моменту, когда будет все труднее удовлетворять потребности Украины, поскольку военные действия продолжатся до 2024 года и, возможно, после него", - сказал Джайлс.Он добавил, что на Западе появилось много противников поддержки Украины, которые утверждают, что деньги на ВСУ "льются прямо в карман Зеленского".

https://ukraina.ru/20230922/1049617002.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вооружение, поддержка, украина, запад, новости