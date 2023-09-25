Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины - 25.09.2023 Украина.ру
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Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины
Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины - 25.09.2023 Украина.ру
Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины
Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о том, чего не хватает современной российской артиллерии и ПВО, а также оценил роль ударных беспилотников на фронте и дал прогноз развития конфликта на Украине
2023-09-25T11:45
2023-09-25T11:45
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россия
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0:24 – Каких систем ПВО и контрбатарейной борьбы не хватает российской армии? 2:55 – Превосходство Запада по радарам: миф или реальность? 4:05 – Контрбатарейная борьба или ударные беспилотники? 7:50 – Как передовой комплекс ПВО С-500 поможет защитить Россию от американских ракет? 9:45 – Ситуация на фронте: насколько опасна новая тактика ВСУ? 13:55 – Что нужно для перехода ВС РФ от обороны к наступлению? 19:13 – Северокорейские ракеты и иранские беспилотники: нужны ли они в зоне СВО?23:35 – Закончится ли у войск киевского режима живая сила?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, дмитрий корнев, россия, пво, вс рф, видео
Новости, Видео, Дмитрий Корнев, Россия, ПВО, ВС РФ

Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины

11:45 25.09.2023
 
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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о том, чего не хватает современной российской артиллерии и ПВО, а также оценил роль ударных беспилотников на фронте и дал прогноз развития конфликта на Украине
0:24 – Каких систем ПВО и контрбатарейной борьбы не хватает российской армии?
2:55 – Превосходство Запада по радарам: миф или реальность?
4:05 – Контрбатарейная борьба или ударные беспилотники?
7:50 – Как передовой комплекс ПВО С-500 поможет защитить Россию от американских ракет?
9:45 – Ситуация на фронте: насколько опасна новая тактика ВСУ?
13:55 – Что нужно для перехода ВС РФ от обороны к наступлению?
19:13 – Северокорейские ракеты и иранские беспилотники: нужны ли они в зоне СВО?
23:35 – Закончится ли у войск киевского режима живая сила?
 
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