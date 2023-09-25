https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью

Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью - 25.09.2023 Украина.ру

Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью

Российские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности

2023-09-25T07:11

2023-09-25T07:11

2023-09-25T07:11

беспилотник

пво

новости

атака

тульская область

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"Силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — говорится в материале.Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы.До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.

https://ukraina.ru/20230922/1049612944.html

тульская область

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, пво, новости, атака, тульская область