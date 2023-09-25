Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
"Силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — говорится в материале.
Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы.
До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.
Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы.
До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.