Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью - 25.09.2023 Украина.ру
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью - 25.09.2023 Украина.ру
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью
Российские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
2023-09-25T07:11
2023-09-25T07:11
беспилотник
пво
новости
атака
тульская область
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"Силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — говорится в материале.Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы.До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.
https://ukraina.ru/20230922/1049612944.html
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беспилотник, пво, новости, атака, тульская область
беспилотник, ПВО, Новости, атака, Тульская область

Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью

07:11 25.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Российские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
"Силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — говорится в материале.

Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы.

До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 07:11
Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском краеСистема противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России
 
беспилотникПВОНовостиатакаТульская область
 
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