Бундесвер в боях на Украине, решение по ATACMS. Итоги 23 сентября на Украине

Стало известно об уничтожении солдат бундесвера на Украине. Американские СМИ сообщили, что США приняли решение поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049647966_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_72bf71a25071223ceadae1c321ba55b3.jpg

О том, что на Украине воюют кадровые немецкие военные, РИА "Новости" сообщил командир действующей на запорожском направлении разведгруппы с позывным "Легенда"."Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР — Ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте — Ред.)", — рассказал командир группы."Легенда" подчеркнул, что он хорошо знает немецкий."[Мехвод подбитого танка] несколько раз сказал, что он не наёмник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты", — добавил боец.Разведчик рассказал, что во время оказания первой помощи немецкому военнослужащему, тот назвал свою бригаду и место её дислокации. При этом, по словам командира, когда он допрашивал военнослужащего бундесвера, доктор их разведгруппы предупредил, что немец потерял много крови и ранение тяжёлое."Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжёлое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" (умер — Ред.)", — рассказал "Легенда".При этом, по его словам, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине."Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", — подчеркнул российский разведчик."Легенда" призвал западных военных подумать, прежде чем отправляться воевать на стороне Украины."Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими", — подытожил разведчик.Ранее в Германии появилась реклама бундесвера со словами "Что будет, если нам снова придётся продемонстрировать силу?"."Мы видим чудесную рекламу бундесвера (это на смену вермахту пришло при демократии): сначала какие-то бессмысленные слоганы, явно сгенерированные тупыми маркетологами лимонадов: "Что будет, если на кону наша свобода?" Хотя и непонятно, на чью свободу кто покушается, кроме миллионной очереди молодых мигрантов, что стоит от Африки до самого Берлина… И тут папаша Фрейд делает прорыв из самого подсознания: "Что будет, если нам снова придётся продемонстрировать силу?". Ключевое слово — "снова". "Снова" — это с какого года? С 1914-го? С 1939-го? Потому что после никто тут никакой "силы" не показывал. Стало быть, это отсылка к тому времени, когда Германия всему миру показала и танки, и самолёты, и даже ракеты на Лондон от создателя американской лунной программы фон Брауна", - прокомментировал эту рекламу в своей колонке для RT писатель, публицист и журналист Игорь Мальцев.Он обратил внимание на то публикацию журналиста Юрия Васильева, также прокомментировавшего плакаты бундесвера."А это, дорогие читатели — привет от наших дедушек. В основном высокопоставленных, задумавших поиграть в великодушие и благородство. И от наших дедушек обычных. Которые после Победы — по воле вышестоящих — кормили будущих германских мамочек и папочек супом с мясом и поили молоком. Долго ли, коротко ли, только дети подросли и для начала открыли хавальники на Победу. Потом опять послали к нам танки с крестами. А дальше они пошлют собственно армию. Потому что каждая логика имеет своё развитие. И всё — потому что в нашей логике Победы ключевое место заняли сюсю-мусю и коллективный комендант Берзарин. Бедный подневольный человек, с командами "кормить и ублажать" с самого верха. Каждая миска супа в Берлине — это плевок в погибших за всю войну, итогом которой стала невиданная щедрость к побеждённым. То есть в прошлое. Каждая миска супа в Берлине — это плевок в голодавшую страну, вытянувшую Победу на зубах. То есть, на то время — в настоящее. Каждая миска супа в Берлине — это нынешние наши погибающие. Потому что всякие наши поправки-22 имеют в основе наши же ошибки-45. Потому что побеждать в войне надо так, чтобы выиграть мир. Опытным путём доказано, что сюсю-мусю к выигранному миру не ведёт. Значит, точно надо будет действовать не так, а по-другому. В следующий раз. Если всё же придётся отвечать на поставленный вопрос", - писал Васильев.Примечательно, что сейчас, если верить американскому изданию The Wall Street Journal, в ближайшее время Германия может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus."Передача Соединенными Штатами ATACMS может побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", - указывалось в публикации канала.Автор статьи, ссылаясь на неназванных американских чиновников, рассказал, что США могут отправить небольшое число ракет ATACMS Украине в ближайшие недели. Ранее об этом же сообщали другие американские СМИ.Ранее, 11 сентября, на встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в любом случае предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus."Вызнаете, вы сделаете это в любом случае — это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы тратим время попусту", - сказал он на совместной пресс-конференции, стоя вполоборота к Бербок.Бербок никак не прореагировала на такое поведение Кулебы.Решение по ATACMSАдминистрация американского президента Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.Как рассказал изданию один из источников, предоставление ATACMS не анонсировалось, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.При этом США намерены прислать ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники Financial Times.По словам источников, США пришлют версию ракет с кассетными боеголовками.Отправка ракет с кассетными снарядами поможет уменьшить некоторые беспокойства чиновников США, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы, отметили источники.Волонтёр Алексей Живов уверен, что Украина обязательно применит американские дальнобойные ракеты по территории России."Что будет, если "украинские формирования" применят американские ракеты ATACMS в зоне СВО, или за её пределами? А что случилось после того, как британские Shadow Storm применили по Севастополю? Думаю, что и в этот раз будет также. Домыслы о том, что Польша хочет дистанцироваться от Украины, и прочие игры в духе "новые вооружения не изменят положение на фронте", которые мы слышим из всех украинских и западных утюгов - это попытка в очередной раз развести Москву на отказ от решительных действий. Не более. Не надо строить иллюзий, они нам дорого обошлись", - подчеркнул он 23 сентября.Ранее ряд источников сообщал о том, что партия из 60 ракет ATACMS уже находится на территории Польши и может быть передана Украине, как только США объявят о соответствующем решении.

