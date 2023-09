https://ukraina.ru/20230923/1049645784.html

Стратегические расхождения с США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

Американские СМИ сообщили о расхождениях США и Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

Американское издание The New York Times сообщило о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского о взятии украинцами до конца года Артёмовска свидетельствуют о стратегических расхождения США с Украиной."Эти планы демонстрируют пропасть между Киевом и американскими планировщиками войны, которые считают, что Украина должна больше сосредотачиваться на юг", - указывалось в публикации газеты.The New York Times сослалось на незванных американских чиновников, которые заявили, что "бой в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Ред.) стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей".Кроме того, газета подчеркнула, что вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада, Зеленский заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы."Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезания или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей. Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинские власти чрезвычайно обеспокоены большими потерями, которые могут быть вызваны любыми попытками преодолеть эти барьеры. Представители США заявили, что вскоре украинским силам будет ещё труднее поддерживать продвижение вперед, поскольку почва становится мягкой и грязной. Некоторые официальные лица говорят, что в течение нескольких недель украинской армии понадобится время, чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть силам, истощённым летними боями", - отмечалось в публикации.Также журналисты напомнили, что американские военные чиновники хотели, чтобы Украина захватила Мелитополь. The New York Times сообщило, что несмотря на то, что в последнее время атака на Мелитополь была в центре внимания, Украина имеет всё меньше времени, чтобы прорвать оборону России.Ранее во время визита в США Зеленский заявил, что Украина готовится захватить три города, один из которых Артёмовск. Два другие города президент Украины отказать назывался, ссылаясь на военную тайну.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 40 ударов."На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 16 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, выпущено 163 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём ВСУ оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Никитовскому району Горловки в общей сложности 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, 10 ракет из РСЗО и 3 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 24 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувший день ВСУ выпустили по территории этого региона России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 12; Алёшки — 10; Новая Каховка — 14; Песчановка — 9; Казачьи Лагеря — 15", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Корсунка, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в сообщении агентства.Утром 23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено 3 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Под миномётный обстрел попал хутор Валковский – установлено 4 прилёта. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – было зафиксировано 13 прилётов. На окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА был сброшен один боеприпас. В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый – ВСУ было выпущено 12 миномётных снарядов и 12 гранатомётных выстрелов. Во всех случаях обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. <...>Повреждён один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено два миномётных снаряда. <...>. В селе Антоновка сбит БПЛА противника. На окраине села Дроновка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Также в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье было выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Вязовое и Репяховка – 5 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений не было. Помимо этого под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – было зафиксировано 6 прилётов. Никто не пострадал. Были выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 миномётных снарядов, по хутору Балки – 9 миномётных снарядов, по поселку Ленинский – 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка – по 7 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатомётных выстрелов, по хутору Марьино – 3 артиллерийских снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

