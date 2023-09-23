https://ukraina.ru/20230923/1049639534.html
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
В ответ на атаки ВСУ на российские регионы ВС РФ нанесли удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T08:50
2023-09-23T08:50
2023-09-23T08:50
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украина
энергетика
удары
атаки
анналена бербок
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зима
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В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода.Возобновлению ударов ВС РФ по энергосистеме предшествовала массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Украиной были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, рассказал Кнутов.Поэтому в ответ ВС РФ были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это был зеркальный ответ на действия киевского режима, добавил он.Зимой ожидаются интенсивные удары российского высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И если Бербок пообещала такую помощь, значит киевский режим ожидает такие удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энергетика, удары, атаки, анналена бербок, ответ, крым, белгород, зима
Новости, Украина, энергетика, удары, атаки, Анналена Бербок, ответ, Крым, Белгород, зима
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
В ответ на атаки ВСУ на российские регионы ВС РФ нанесли удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода.
Возобновлению ударов ВС РФ по энергосистеме предшествовала массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Украиной были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, рассказал Кнутов.
Поэтому в ответ ВС РФ были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это был зеркальный ответ на действия киевского режима, добавил он.
"Это был ответный удар, хотя, когда приезжала [глава МИД Германии] Анналена Бербок, министр энергетики Украины показал ей состояние крупнейшего энергетического объекта Украины и попросил Германию быть готовой оказать серьезную помощь в поставках оборудования, трансформаторов в зимний период", - подчеркнул Кнутов.
Зимой ожидаются интенсивные удары российского высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И если Бербок пообещала такую помощь, значит киевский режим ожидает такие удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь