Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду - 23.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
В ответ на атаки ВСУ на российские регионы ВС РФ нанесли удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T08:50
2023-09-23T08:50
новости
украина
энергетика
удары
атаки
анналена бербок
ответ
крым
белгород
зима
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В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода.Возобновлению ударов ВС РФ по энергосистеме предшествовала массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Украиной были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, рассказал Кнутов.Поэтому в ответ ВС РФ были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это был зеркальный ответ на действия киевского режима, добавил он.Зимой ожидаются интенсивные удары российского высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И если Бербок пообещала такую помощь, значит киевский режим ожидает такие удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, энергетика, удары, атаки, анналена бербок, ответ, крым, белгород, зима
Новости, Украина, энергетика, удары, атаки, Анналена Бербок, ответ, Крым, Белгород, зима

Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду

08:50 23.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В ответ на атаки ВСУ на российские регионы ВС РФ нанесли удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 21 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Сетевой оператор "Укрэнерго" заявил, что это первая атака на энергетическую инфраструктуру за полгода.
Возобновлению ударов ВС РФ по энергосистеме предшествовала массированная атака на Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Украиной были предприняты попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, рассказал Кнутов.
Поэтому в ответ ВС РФ были нанесены удары по аналогичным объектам, обеспечивающим электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. Это был зеркальный ответ на действия киевского режима, добавил он.
"Это был ответный удар, хотя, когда приезжала [глава МИД Германии] Анналена Бербок, министр энергетики Украины показал ей состояние крупнейшего энергетического объекта Украины и попросил Германию быть готовой оказать серьезную помощь в поставках оборудования, трансформаторов в зимний период", - подчеркнул Кнутов.
Зимой ожидаются интенсивные удары российского высокоточного оружия по объектам инфраструктуры энергетики Украины. И если Бербок пообещала такую помощь, значит киевский режим ожидает такие удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 13:27
Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 годаПод Купянском ВСУ располагают 100-тысячной группировкой войск, а на Запорожье их 200 тысяч. Численность же российской группировки войск сейчас — около 150 тысяч
 
НовостиУкраинаэнергетикаударыатакиАнналена БербокответКрымБелгородзима
 
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