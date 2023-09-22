https://ukraina.ru/20230922/1049631622.html

Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны

Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны - 22.09.2023 Украина.ру

Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны

При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ

2023-09-22T15:26

2023-09-22T15:26

2023-09-22T15:46

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ракетный удар

storm shadow

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Киевский режим нанёс по Севастополю ракетный удар, средствами ПВО сбито 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.

https://ukraina.ru/20230922/1049629352.html

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новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, минобороны рф, черноморский флот, ракетный удар, storm shadow