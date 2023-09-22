Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны - 22.09.2023 Украина.ру
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Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны
Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны - 22.09.2023 Украина.ру
Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны
При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
2023-09-22T15:26
2023-09-22T15:46
новости
россия
крым
севастополь
михаил развожаев
минобороны рф
черноморский флот
ракетный удар
storm shadow
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Киевский режим нанёс по Севастополю ракетный удар, средствами ПВО сбито 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
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новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, минобороны рф, черноморский флот, ракетный удар, storm shadow
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, Минобороны РФ, Черноморский флот, ракетный удар, Storm Shadow

Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны

15:26 22.09.2023 (обновлено: 15:46 22.09.2023)
 
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При ракетной атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
"Один военнослужащий пропал без вести", - сообщили в Минобороны.
Киевский режим нанёс по Севастополю ракетный удар, средствами ПВО сбито 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
14:57
Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"В Минобороны РФ сообщили об одном пропавшем без вести в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Также СМИ пишут как минимум о шести пострадавших
 
НовостиРоссияКрымСевастопольМихаил РазвожаевМинобороны РФЧерноморский флотракетный ударStorm Shadow
 
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