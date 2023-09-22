https://ukraina.ru/20230922/1049617490.html

Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров

Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров - 22.09.2023 Украина.ру

Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров

Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику. Таким мнением поделился 22 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-09-22T10:08

2023-09-22T10:08

2023-09-22T10:37

николай азаров

экономика

украина

новости

конфликт

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"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 540 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,35 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (2,8 миллиарда долларов)", - написал Азаров.По его словам, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, "усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны". Он отметил, что России в данном случае гораздо проще: ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.

https://ukraina.ru/20230918/1049485765.html

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николай азаров, экономика, украина, новости, конфликт