https://ukraina.ru/20230922/1049617490.html
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров - 22.09.2023 Украина.ру
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров
Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику. Таким мнением поделился 22 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-09-22T10:08
2023-09-22T10:08
2023-09-22T10:37
николай азаров
экономика
украина
новости
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_c5a9c34812c1a0db6d4dd261e26c70f4.jpg
"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 540 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,35 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (2,8 миллиарда долларов)", - написал Азаров.По его словам, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, "усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны". Он отметил, что России в данном случае гораздо проще: ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.
https://ukraina.ru/20230918/1049485765.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_f0c738ccdebd4710b5e5dabfc5983135.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, экономика, украина, новости, конфликт
Николай Азаров, экономика, Украина, Новости, конфликт
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров
10:08 22.09.2023 (обновлено: 10:37 22.09.2023)
Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику. Таким мнением поделился 22 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 540 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,35 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (2,8 миллиарда долларов)", - написал Азаров.
По его словам, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, "усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны".
"Учитывая, что экономика Украины искусственно держится за счет западных вложений, любое сокращение финпомощи может негативно повлиять на финсистему страны", - подчеркнул Азаров.
Он отметил, что России в данном случае гораздо проще: ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.