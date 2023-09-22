Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров - 22.09.2023 Украина.ру
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Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров - 22.09.2023 Украина.ру
Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров
Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику. Таким мнением поделился 22 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-09-22T10:08
2023-09-22T10:37
николай азаров
экономика
украина
новости
конфликт
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"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 540 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,35 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (2,8 миллиарда долларов)", - написал Азаров.По его словам, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, "усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны". Он отметил, что России в данном случае гораздо проще: ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.
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николай азаров, экономика, украина, новости, конфликт
Николай Азаров, экономика, Украина, Новости, конфликт

Затяжной конфликт добьет украинскую экономику — Азаров

10:08 22.09.2023 (обновлено: 10:37 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику. Таким мнением поделился 22 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 540 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,35 миллиарда долларов) в месяц. В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (2,8 миллиарда долларов)", - написал Азаров.
По его словам, уже сегодня "печатный станок" делает неизбежным дефолт по внешним и внутренним долгам, "усиливая долларизацию украинской экономики и приводя ее к выводу сбережений из финансовой системы страны".
"Учитывая, что экономика Украины искусственно держится за счет западных вложений, любое сокращение финпомощи может негативно повлиять на финсистему страны", - подчеркнул Азаров.
Он отметил, что России в данном случае гораздо проще: ее внутренний ресурс выше, так как она может опереться на собственную базу, в отличие от западных стран.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 10:15
Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомбиУкраинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада. Таким мнением поделился 18 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
 
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