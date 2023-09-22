https://ukraina.ru/20230922/1049615409.html

В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ

В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ - 22.09.2023 Украина.ру

В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, ранены двое российских военных. Об этом 22 сентября сообщил Телеграм-канал "Осторожно, новости"

2023-09-22T09:48

2023-09-22T09:48

2023-09-22T09:48

новости

всу

обстрелы

курская область

пограничники

ранения

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Также в публикации уточняется, что пограничников доставили на скорой в районную больницу, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы. В их числе и Курская область. В последний раз сообщения о погибших и пострадавших приходили из региона 18 и 14 сентября.Так, 18 сентября, в результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. Женщину с ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ.А 14 сентября в результате обстрела ВСУ был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой.

https://ukraina.ru/20230922/1049615298.html

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новости, всу, обстрелы, курская область, пограничники, ранения