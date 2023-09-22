В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ - 22.09.2023 Украина.ру
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В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ
В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ - 22.09.2023 Украина.ру
В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, ранены двое российских военных. Об этом 22 сентября сообщил Телеграм-канал "Осторожно, новости"
2023-09-22T09:48
2023-09-22T09:48
новости
всу
обстрелы
курская область
пограничники
ранения
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Также в публикации уточняется, что пограничников доставили на&nbsp;скорой в&nbsp;районную больницу, по&nbsp;предварительным данным, угрозы их&nbsp;жизни нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы. В их числе и Курская область. В последний раз сообщения о погибших и пострадавших приходили из региона 18 и 14 сентября.Так, 18 сентября, в результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. Женщину с ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ.А 14 сентября в результате обстрела ВСУ был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой.
https://ukraina.ru/20230922/1049615298.html
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новости, всу, обстрелы, курская область, пограничники, ранения
Новости, ВСУ, обстрелы, Курская область, пограничники, ранения

В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ

09:48 22.09.2023
 
© Роман СтаровойтПоселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
Поселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
© Роман Старовойт
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ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, ранены двое российских военных. Об этом 22 сентября сообщил Телеграм-канал "Осторожно, новости"
"По нашим данным, вчера вечером со стороны Украины были выпущены 8 минометных снарядов по одному из сел в Глушковском районе области. В результате около 6 вечера двое военнослужащих получили ранения - у одного из них осколочное ранение в шею, у другого травма головы", - говорится в сообщении.
Также в публикации уточняется, что пограничников доставили на скорой в районную больницу, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы. В их числе и Курская область. В последний раз сообщения о погибших и пострадавших приходили из региона 18 и 14 сентября.
Так, 18 сентября, в результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. Женщину с ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ.
А 14 сентября в результате обстрела ВСУ был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
09:27
Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВОСитуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Об этом 22 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
 
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