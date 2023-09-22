В результате обстрела ВСУ в Курской области ранены пограничники - СМИ
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, ранены двое российских военных. Об этом 22 сентября сообщил Телеграм-канал "Осторожно, новости"
"По нашим данным, вчера вечером со стороны Украины были выпущены 8 минометных снарядов по одному из сел в Глушковском районе области. В результате около 6 вечера двое военнослужащих получили ранения - у одного из них осколочное ранение в шею, у другого травма головы", - говорится в сообщении.
Также в публикации уточняется, что пограничников доставили на скорой в районную больницу, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы. В их числе и Курская область. В последний раз сообщения о погибших и пострадавших приходили из региона 18 и 14 сентября.
Так, 18 сентября, в результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. Женщину с ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ.
А 14 сентября в результате обстрела ВСУ был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой.
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