Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым - 22.09.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым
Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым - 22.09.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством, передает 22 сентября РИА Новости
2023-09-22T09:00
2023-09-22T09:26
крым
михаил подоляк
украина
шеремет
новости
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"У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал Шеремет.По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров".Ранее Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности.
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крым, михаил подоляк, украина, шеремет, новости
Крым, Михаил Подоляк, Украина, Шеремет, Новости

Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым

09:00 22.09.2023 (обновлено: 09:26 22.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством, передает 22 сентября РИА Новости
"У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал Шеремет.
По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров".
"Таким как Подоляк самое место в дурдоме. Его обязательно настигнет расплата за все угрозы и выходки", - подчеркнул депутат.
Ранее Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности.
Елена Зеленская и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 13:31
В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в ЛивадииНационализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей. Об этом 20 сентября сообщили РИА Новости в своем телеграм-канале.
 
КрымМихаил ПодолякУкраинаШереметНовости
 
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