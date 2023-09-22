Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым
09:00 22.09.2023 (обновлено: 09:26 22.09.2023)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством, передает 22 сентября РИА Новости
"У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал Шеремет.
По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров".
"Таким как Подоляк самое место в дурдоме. Его обязательно настигнет расплата за все угрозы и выходки", - подчеркнул депутат.
Ранее Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности.