https://ukraina.ru/20230922/1049614890.html

Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым

Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым - 22.09.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы назвал помешательством угрозу Подоляка уничтожить Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым помешательством, передает 22 сентября РИА Новости

2023-09-22T09:00

2023-09-22T09:00

2023-09-22T09:26

крым

михаил подоляк

украина

шеремет

новости

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"У Зеленского и его прислужников видимо усугубляются проблемы с психическим состоянием. Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России", - сказал Шеремет.По его словам, крымчане находятся под надежной защитой Вооруженных сил РФ, которые знают как излечить "киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров".Ранее Подоляк заявил, что Крым "нужно уничтожить". По его утверждению, у Украины якобы есть для этого возможности.

https://ukraina.ru/20230920/1049560983.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, михаил подоляк, украина, шеремет, новости