https://ukraina.ru/20230922/1049606869.html

Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ

Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ

Новые российские дроны-камикадзе "Ланцет" способны поражать "Ураганы" и перспективные комплексы РСЗО, которые поставляются на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-22T06:15

2023-09-22T06:15

2023-09-22T06:15

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украина

"ланцет"

штабы

боеприпасы

снаряды

сво

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Если у ВС РФ появились "Ланцеты", способные бить на 70 километров, то это дает существенные возможности по борьбе с дальнобойными системами ВСУ, которые доставляют серьезные проблемы на фронте, рассказал Евсеев.В частности, в зону поражения новых "Ланцетов" могут попадать даже "Хаймарсы". Но помимо РЗСО, эти барражирующие боеприпасы могут работать и по штабам ВСУ на большей глубине, добавил он.Понятно, что "Ланцеты" не смогут уничтожать заглубленные командные пункты ВСУ. Но мы могли бы работать по пунктам управления украинскими БПЛА. Если у "Ланцета" будет такая полезная нагрузка – это возможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049598990.html

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новости, украина, "ланцет", штабы, боеприпасы, снаряды, сво