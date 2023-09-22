Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Новые российские дроны-камикадзе "Ланцет" способны поражать "Ураганы" и перспективные комплексы РСЗО, которые поставляются на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если у ВС РФ появились "Ланцеты", способные бить на 70 километров, то это дает существенные возможности по борьбе с дальнобойными системами ВСУ, которые доставляют серьезные проблемы на фронте, рассказал Евсеев.
В частности, в зону поражения новых "Ланцетов" могут попадать даже "Хаймарсы". Но помимо РЗСО, эти барражирующие боеприпасы могут работать и по штабам ВСУ на большей глубине, добавил он.
"Я имею в виду, что мы можем работать по узлам связи и объектам, которые недостаточно защищены. Например, 15 килограммовым снарядом мы можем поразить танк, если попадем в моторный отсек, а не в лобовую броню", - подчеркнул Евсеев.
Понятно, что "Ланцеты" не смогут уничтожать заглубленные командные пункты ВСУ. Но мы могли бы работать по пунктам управления украинскими БПЛА. Если у "Ланцета" будет такая полезная нагрузка – это возможно, заключил собеседник издания.
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