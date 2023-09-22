Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049606869.html
Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ
Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ
Новые российские дроны-камикадзе "Ланцет" способны поражать "Ураганы" и перспективные комплексы РСЗО, которые поставляются на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-22T06:15
2023-09-22T06:15
новости
украина
"ланцет"
штабы
боеприпасы
снаряды
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_daef420aa650cba9a79d40f0a8c0f20c.jpg
Если у ВС РФ появились "Ланцеты", способные бить на 70 километров, то это дает существенные возможности по борьбе с дальнобойными системами ВСУ, которые доставляют серьезные проблемы на фронте, рассказал Евсеев.В частности, в зону поражения новых "Ланцетов" могут попадать даже "Хаймарсы". Но помимо РЗСО, эти барражирующие боеприпасы могут работать и по штабам ВСУ на большей глубине, добавил он.Понятно, что "Ланцеты" не смогут уничтожать заглубленные командные пункты ВСУ. Но мы могли бы работать по пунктам управления украинскими БПЛА. Если у "Ланцета" будет такая полезная нагрузка – это возможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049598990.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_21:0:833:609_1920x0_80_0_0_36bd682e3a53b96e148c697904fdf4a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, "ланцет", штабы, боеприпасы, снаряды, сво
Новости, Украина, "Ланцет", штабы, боеприпасы, снаряды, СВО

Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ

06:15 22.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Новые российские дроны-камикадзе "Ланцет" способны поражать "Ураганы" и перспективные комплексы РСЗО, которые поставляются на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если у ВС РФ появились "Ланцеты", способные бить на 70 километров, то это дает существенные возможности по борьбе с дальнобойными системами ВСУ, которые доставляют серьезные проблемы на фронте, рассказал Евсеев.
В частности, в зону поражения новых "Ланцетов" могут попадать даже "Хаймарсы". Но помимо РЗСО, эти барражирующие боеприпасы могут работать и по штабам ВСУ на большей глубине, добавил он.
"Я имею в виду, что мы можем работать по узлам связи и объектам, которые недостаточно защищены. Например, 15 килограммовым снарядом мы можем поразить танк, если попадем в моторный отсек, а не в лобовую броню", - подчеркнул Евсеев.
Понятно, что "Ланцеты" не смогут уничтожать заглубленные командные пункты ВСУ. Но мы могли бы работать по пунктам управления украинскими БПЛА. Если у "Ланцета" будет такая полезная нагрузка – это возможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 16:39
Никита Мендкович: Сейчас происходит вымирание украинской армииСейчас один из главных вопросов — когда будет наступление российской армии, когда ВС РФ воспользуются возникшими возможностями и перейдут к освобождению новых регионов Украины, находящихся под оккупацией, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
 
НовостиУкраина"Ланцет"штабыбоеприпасыснарядыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
06:30Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"
06:30"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
06:15Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ
06:00Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР
05:45Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
05:30"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
05:15"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
05:11"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву
05:00Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"
04:52Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье
04:45Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
04:30Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
04:17Дмитрий Корнев: Даже если Россия не "прооперирует" артиллерию ВСУ, к весне у Киева точно закончатся люди
04:15Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus
04:10"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне
04:00Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ
03:57Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год
03:48"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены
03:42Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы
Лента новостейМолния