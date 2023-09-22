Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus - 22.09.2023 Украина.ру
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Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus
Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus - 22.09.2023 Украина.ру
Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus
Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют широко применять французские ракеты Scalp, аналоги британских Storm Shadow. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T04:15
2023-09-22T04:20
новости
украина
истребители
ракеты
поставки
scalp
"taurus"
f-16
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Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их уничтожили и их практически не осталось. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые авиационные средства, рассказал Леонков.Поэтому Украина и Франция обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage, а правительство Швеции планирует передать истребители Gripen Украине, не говоря уже о договорённостях по F-16, добавил он.Мы видим, что такая техника предоставляется Украине для последующей утилизации. Но РФ РФ найдут способ уничтожить носители этих ракет, так как уничтожают склады, где эти ракеты находятся на территории Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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новости, украина, истребители, ракеты, поставки, scalp , "taurus", f-16
Новости, Украина, истребители, ракеты, поставки, SCALP , "Taurus", F-16

Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus

04:15 22.09.2023 (обновлено: 04:20 22.09.2023)
 
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Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют широко применять французские ракеты Scalp, аналоги британских Storm Shadow. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их уничтожили и их практически не осталось. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые авиационные средства, рассказал Леонков.
Поэтому Украина и Франция обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage, а правительство Швеции планирует передать истребители Gripen Украине, не говоря уже о договорённостях по F-16, добавил он.
"Самолеты будут базироваться в Румынии или Польше и из-под Винницы наносить удары по линии соприкосновения и нашим тылам. Дальность этих ракет составляет 560 километров. Что у Scalp, что у Taurus, которые скоро окажутся на Украине", - подчеркнул Леонков.
Мы видим, что такая техника предоставляется Украине для последующей утилизации. Но РФ РФ найдут способ уничтожить носители этих ракет, так как уничтожают склады, где эти ракеты находятся на территории Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 04:14
Владимир Евсеев: Если Россия под Купянском до ноября не загонит ВСУ в угол, СВО продлится еще пару лет
 
НовостиУкраинаистребителиракетыпоставкиSCALP"Taurus"F-16
 
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