https://ukraina.ru/20230922/1049592203.html

Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus

Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus - 22.09.2023 Украина.ру

Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus

Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют широко применять французские ракеты Scalp, аналоги британских Storm Shadow. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T04:15

2023-09-22T04:15

2023-09-22T04:20

новости

украина

истребители

ракеты

поставки

scalp

"taurus"

f-16

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Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их уничтожили и их практически не осталось. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые авиационные средства, рассказал Леонков.Поэтому Украина и Франция обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage, а правительство Швеции планирует передать истребители Gripen Украине, не говоря уже о договорённостях по F-16, добавил он.Мы видим, что такая техника предоставляется Украине для последующей утилизации. Но РФ РФ найдут способ уничтожить носители этих ракет, так как уничтожают склады, где эти ракеты находятся на территории Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, истребители, ракеты, поставки, scalp , "taurus", f-16