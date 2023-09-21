Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине - 21.09.2023 Украина.ру
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Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине
Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине - 21.09.2023 Украина.ру
Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине
На Украине практически сразу после госпереворота в 2014 году начала действовать сеть по продаже детей за границу. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
2023-09-21T14:09
2023-09-21T14:09
новости
патрушев
украина
дети
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По его словам, в сеть были вовлечены руководители крупных украинских клиник, что может фактически говорить о продаже детей на органы.Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, добавил секретарь СБ РФ.Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей, проверяют еще 40 случаев.Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы занимается похищением украинских детей 20 сентября прокомментировал лидер запорожского движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Россия не занимается похищением детей, как бы об этом нагло врет украинский президент Владимир Зеленский, а наоборот спасает их от украинских неонацистов.Ранее Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что Россия якобы крадет и депортирует детей.
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новости, патрушев, украина, дети
Новости, Патрушев, Украина, дети

Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине

14:09 21.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На Украине практически сразу после госпереворота в 2014 году начала действовать сеть по продаже детей за границу. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, в сеть были вовлечены руководители крупных украинских клиник, что может фактически говорить о продаже детей на органы.
"В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых - руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - рассказал Патрушев.
Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, добавил секретарь СБ РФ.
Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей, проверяют еще 40 случаев.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы занимается похищением украинских детей 20 сентября прокомментировал лидер запорожского движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Россия не занимается похищением детей, как бы об этом нагло врет украинский президент Владимир Зеленский, а наоборот спасает их от украинских неонацистов.
Ранее Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что Россия якобы крадет и депортирует детей.
5 августа, 09:25
Деян Мирович о продаже человеческих органов на Украине: Это делают наследники Гитлера и БандерыНа днях в Закарпатье начал давать показания бывший работник системы образования и сотрудник благотворительной организации Денис Вароди. Его обвиняют в продаже детей на органы.
 
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