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Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине
Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине - 21.09.2023 Украина.ру
Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине
На Украине практически сразу после госпереворота в 2014 году начала действовать сеть по продаже детей за границу. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
2023-09-21T14:09
2023-09-21T14:09
2023-09-21T14:09
новости
патрушев
украина
дети
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По его словам, в сеть были вовлечены руководители крупных украинских клиник, что может фактически говорить о продаже детей на органы.Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, добавил секретарь СБ РФ.Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей, проверяют еще 40 случаев.Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы занимается похищением украинских детей 20 сентября прокомментировал лидер запорожского движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Россия не занимается похищением детей, как бы об этом нагло врет украинский президент Владимир Зеленский, а наоборот спасает их от украинских неонацистов.Ранее Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что Россия якобы крадет и депортирует детей.
https://ukraina.ru/20230805/1048493069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патрушев, украина, дети
Патрушев рассказал о сети по продаже детей за границу, действующей на Украине
На Украине практически сразу после госпереворота в 2014 году начала действовать сеть по продаже детей за границу. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, в сеть были вовлечены руководители крупных украинских клиник, что может фактически говорить о продаже детей на органы.
"В украинских СМИ опубликована информация о разоблачении на Украине преступной группировки, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых - руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года", - рассказал Патрушев.
Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, добавил секретарь СБ РФ.
Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей, проверяют еще 40 случаев.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы занимается похищением украинских детей 20 сентября прокомментировал лидер запорожского движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Россия не занимается похищением детей, как бы об этом нагло врет украинский президент Владимир Зеленский, а наоборот спасает их от украинских неонацистов.
Ранее Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что Россия якобы крадет и депортирует детей.