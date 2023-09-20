https://ukraina.ru/20230920/1049568051.html
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко - 20.09.2023 Украина.ру
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:34
видео
молдавия
румыния
переговоры
украина
китай
вооружение
поставки
президент украины
россия
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00:30- Как население России оценивает вероятность переговоров с противником? 02:15 – О публичной поддержке России Китаем и о поставках оружия; 06:10 – О выборе народа и работе политтехнологов; 14:35 – О вероятности интеграции Молдавии в Румынию; 27:00 - Могли ли граждане Украины изменить или повлиять на политический курс в стране? 46:20 - При каком президенте Украины олигархия стала играть существенную роль в политике страны?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, молдавия, румыния, переговоры, украина, китай, вооружение, поставки, президент украины, россия, видео
Видео, Молдавия, Румыния, переговоры, Украина, Китай, вооружение, поставки, президент Украины, Россия
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
15:28 20.09.2023 (обновлено: 15:34 20.09.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:30- Как население России оценивает вероятность переговоров с противником?
02:15 – О публичной поддержке России Китаем и о поставках оружия;
06:10 – О выборе народа и работе политтехнологов;
14:35 – О вероятности интеграции Молдавии в Румынию;
27:00 - Могли ли граждане Украины изменить или повлиять на политический курс в стране?
46:20 - При каком президенте Украины олигархия стала играть существенную роль в политике страны?