Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко - 20.09.2023 Украина.ру
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Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко - 20.09.2023 Украина.ру
Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:34
видео
молдавия
румыния
переговоры
украина
китай
вооружение
поставки
президент украины
россия
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00:30- Как население России оценивает вероятность переговоров с противником? 02:15 – О публичной поддержке России Китаем и о поставках оружия; 06:10 – О выборе народа и работе политтехнологов; 14:35 – О вероятности интеграции Молдавии в Румынию; 27:00 - Могли ли граждане Украины изменить или повлиять на политический курс в стране? 46:20 - При каком президенте Украины олигархия стала играть существенную роль в политике страны?
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видео, молдавия, румыния, переговоры, украина, китай, вооружение, поставки, президент украины, россия, видео
Видео, Молдавия, Румыния, переговоры, Украина, Китай, вооружение, поставки, президент Украины, Россия

Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко

15:28 20.09.2023 (обновлено: 15:34 20.09.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:30- Как население России оценивает вероятность переговоров с противником?
02:15 – О публичной поддержке России Китаем и о поставках оружия;
06:10 – О выборе народа и работе политтехнологов;
14:35 – О вероятности интеграции Молдавии в Румынию;
27:00 - Могли ли граждане Украины изменить или повлиять на политический курс в стране?
46:20 - При каком президенте Украины олигархия стала играть существенную роль в политике страны?
 
ВидеоМолдавияРумынияпереговорыУкраинаКитайвооружениепоставкипрезидент УкраиныРоссия
 
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