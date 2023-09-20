https://ukraina.ru/20230920/1049568051.html

Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко

Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко - 20.09.2023 Украина.ру

Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:34

видео

молдавия

румыния

переговоры

украина

китай

вооружение

поставки

президент украины

россия

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00:30- Как население России оценивает вероятность переговоров с противником? 02:15 – О публичной поддержке России Китаем и о поставках оружия; 06:10 – О выборе народа и работе политтехнологов; 14:35 – О вероятности интеграции Молдавии в Румынию; 27:00 - Могли ли граждане Украины изменить или повлиять на политический курс в стране? 46:20 - При каком президенте Украины олигархия стала играть существенную роль в политике страны?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, молдавия, румыния, переговоры, украина, китай, вооружение, поставки, президент украины, россия, видео