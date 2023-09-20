Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена - 20.09.2023 Украина.ру
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Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена
Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена - 20.09.2023 Украина.ру
Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена
Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ
2023-09-20T13:33
2023-09-20T13:33
азербайджан
карабах
новости
зарубежье
боевые действия
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"Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", - подчеркнули в ведомстве.В едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики указали, что: "Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха".Тяжелая техника и вооружения будут выведены с территории Карабаха с целью их скорейшей утилизации.Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении военных действий в Карабахе с 13:00 по Баку.Накануне министерство обороны Азербайджана объявило "о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера". В администрации президента Азербайджана заявили, что для прекращения операции "незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься".
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азербайджан, карабах, новости, зарубежье, боевые действия
Азербайджан, Карабах, Новости, Зарубежье, боевые действия

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена

13:33 20.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ
"Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", - подчеркнули в ведомстве.
В едином информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики указали, что:
"Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха".
Тяжелая техника и вооружения будут выведены с территории Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении военных действий в Карабахе с 13:00 по Баку.
"Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч", - говорится в сообщении информцентра.
Накануне министерство обороны Азербайджана объявило "о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера". В администрации президента Азербайджана заявили, что для прекращения операции "незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься".
Ростислав Ищенко интервью
28 мая, 05:43
Ростислав Ищенко о том, как Азербайджан воспользовался окном возможностей, чтобы вернуть Нагорный КарабахАрмяно-азербайджанский конфликт окончательно разрешится лет через сто, когда старые обиды уйдут в прошлое, когда родятся новые люди, когда эти новые люди убедятся в том, что через границу живут не какие-то непонятные изверги, а такие же люди, как они, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
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