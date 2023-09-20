"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино - 20.09.2023 Украина.ру
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"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино - 20.09.2023 Украина.ру
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Об этом 20 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-09-20T12:35
2023-09-20T12:35
денис пушилин
запорожское направление
новости
фронт
днр
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"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.Он также заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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денис пушилин, запорожское направление, новости, фронт, днр
Денис Пушилин, Запорожское направление, Новости, фронт, ДНР

"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино

12:35 20.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Об этом 20 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.
Он также заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
11 сентября, 15:12
Почему Россия оставила Работино: Алёхин о стратегии армии и настроениях в тылу. Видео
 
Денис ПушилинЗапорожское направлениеНовостифронтДНР
 
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