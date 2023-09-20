https://ukraina.ru/20230920/1049558035.html

"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино

"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино - 20.09.2023 Украина.ру

"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино

Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Об этом 20 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:35

денис пушилин

запорожское направление

новости

фронт

днр

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"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.Он также заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ukraina.ru/20230911/1049328067.html

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денис пушилин, запорожское направление, новости, фронт, днр