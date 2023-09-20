https://ukraina.ru/20230920/1049558035.html
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино - 20.09.2023 Украина.ру
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Об этом 20 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-09-20T12:35
2023-09-20T12:35
2023-09-20T12:35
денис пушилин
запорожское направление
новости
фронт
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg
"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.Он также заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ukraina.ru/20230911/1049328067.html
запорожское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_60470992470154b33a54e71b144dfa4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, запорожское направление, новости, фронт, днр
Денис Пушилин, Запорожское направление, Новости, фронт, ДНР
"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
Ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Об этом 20 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"По Запорожскому направлению, оно примыкает (к ДНР - ред.), и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает", - сказал Пушилин.
Он также заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.