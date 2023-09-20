https://ukraina.ru/20230920/1049557363.html

Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN

Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN - 20.09.2023 Украина.ру

Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа поделиться своими мирными планами по урегулированию украинского конфликта, но без потери территорий для Украины, передаёт CNN 20 сентября

2023-09-20T12:17

2023-09-20T12:17

2023-09-20T12:17

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Зеленский добавил, что Трамп должен рассказать ему, "как вытеснить русских". Если же идея состоит в том, как "забрать часть территории и отдать президенту России Владимиру Путина, это не формула мира".Дональд Трамп заявил, что сможет в течение 24 часов заключить сделку с Зеленским и Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, уточнил он, это будет честная сделка для всех.Трампа тогда спросили, станет ли это победой Путина, он ответил, что и об этом можно договориться.Год назад Зеленский предложил свою так называемую формулу мира. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею "формула мира". При этом еще прошлой осенью Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать "реалии на земле". Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров по Украине. По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение".

https://ukraina.ru/20230504/1045924676.html

https://ukraina.ru/20230911/1049323383.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, влад росс, "формула мира", сво, переговоры