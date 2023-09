https://ukraina.ru/20230920/1049553775.html

Зеленский в США. Эксперты о том, чего ждать Украине от этого визита

Визит Владимира Зеленского в США и участие в генассамблеи ООН - еще один этап поднятии ставок в военном конфликте. Президент Украины рассчитывает получить больше оружия, больше денег, больше международной поддержки.

В том числе имиджевой. Но вот стартовал визит с неприятности в виде статьи в американкой NYT. Так журналисты утверждают, что недавний ракетный обстрел Константиновки произошел с украинской стороны. Что ждут от сессии ООН, выступления Зеленского и новых американских пакетов помощи – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковПриезд Зеленского в США должен был усилить позиции украинских лоббистов. Но пока дела у них становятся только хуже. В Конгрессе уже открыто признают - найти голоса под утверждение украинских траншей очень сложно. Поддержка Украины обходится каждой семье в США в 1100 долларов. Хотя на фоне кризиса треть американцев не имеют даже 400 долларов на форс-мажор. Причём в самый момент прилёта Зеленского в Вашингтон редакция NYTimes - рупор официальной повестки Демпартии – возложила ответственность за удар по Константиновке 6 сентября, где погибли 15 человек, на украинскую ракету, выпущенную из Бука. Тем временем представители стран Глобального Юга на генассамблее ООН намерены сорвать планы Байдена сделать украинскую повестку ключевой. Они требуют уделить больше внимания не надоевшей Украине, а конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, а также проблемам климата. Байден пока ещё продолжает попытки представить себя спасителем “свободного мира”. На встрече со спонсорами он обвинил Трампа и его сторонников в желании уничтожить американскую демократию и преклониться перед Россией. Сам Байден кланяться пока не собирается. Но непублично в Белом доме наверняка устроят выволочку Зеленскому - за провал контрнаступа и нежелание проводить выборы в 2024 году. А республиканцы в Конгрессе грозятся принять бюджет совсем без украинских траншей. Так что визит Зеленского рискует ещё усилить раскол в Вашингтоне, где на фоне поражения в войне ситуация обострилась до пределаДиректор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаУдар NYT по Зеленскому за Константиновку: как надо понимать? Под самый визит Зеленского в США The New York Times опубликовала статью за авторством аж девяти человек во главе с корреспондентом NYT в Пентагоне, в которой доказано - ракетный удар по Константиновке 6 сентября нанесли ВСУ. Ракету 9М38, убившую как минимум 15 человек и ранившую более 30-ти, выпустил украинский "Бук" со стороны подконтрольной ВСУ Дружковки к северо-западу от Константиновки. Что обращает на себя внимание в этой статье?1. Зашкаливающая убедительность по части доказательств. Таковых NYT приводит с десяток: кадры с камер наблюдения, спутниковые снимки, личные свидетельства репортёров газеты, показания очевидцев (устные и в соцсетях), собранные поражающие элементы ракеты, анализ точки пуска с характерными следами на земле плюс выводы военных экспертов. Ни одной лазейки! Опровергнуть собранную газетой фактологию практически невозможно. Всё сделано так, чтобы у читателя не осталось сомнений: в гибели украинцев виноваты… А вот дальше интересно.2. Ответ на ключевой вопрос "Кто виноват?" намеренно скомкан и уместился в три фразы: "катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска", "судя по всему, запуск обернулся трагическим происшествием" и "ракеты, подобные той, что прилетела по рынку, могут сбиться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники или бортового руля, который был повреждён или срезан во время запуска". Ни версия о криворукости украинских военных, ни тем более версия о преднамеренном ударе ВСУ по собственным гражданам газетой даже не упоминаются. В конце статьи авторы, казалось бы, возвращаются к вопросу, но ответа всё равно не дают: "Почему ракета, максимальная дальность которой составляет чуть более 17 миль, могла приземлиться в Константиновке, неясно, хотя возможно, что она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели".3. Как дань ритуалу, в начале статьи безо всяких доказательств утверждается: на протяжении всего конфликта ВС РФ "неоднократно и систематически нападали на мирных жителей и наносили удары по школам, рынкам и жилым домам в качестве преднамеренной тактики, чтобы посеять страх среди населения". Но русские тут — как бы вечное безличное зло. Главным же персонифицированным злодеем в статье предстаёт… Зеленский. Который, по утверждению газеты, "менее чем через два часа" после ракетного удара "обвинил в нападении российских "террористов" (кавычки NYT), и многие СМИ последовали его примеру". Отдельно подчёркивается, что украинские власти пытались помешать репортёрам NYT получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, но тем всё же удалось провести аж целое мега-расследование. Таким образом, по прочтении статьи в голове читателя должна сложиться картина: украинцы воюют со злом, как могут, но периодически несут потери из-за ржавых советских ракет, пока официальный Киев врёт и скрывает истинное положение дел как от собственных граждан, так и от американских "расследователей". Значит, давать Киеву новое смертоносное оружие по-прежнему надо (старое бьёт по своим, а зло ещё не побеждено!). Но — под усиленным контролем со стороны США, а ещё лучше — непосредственно Пентагона. И вот совпадение: прямо сейчас надзорный орган Пентагона создаёт на Украине новую команду для мониторинга американской помощи. Причём располагаться команда будет непосредственно в Киеве, в посольстве США. "Высокопоставленный представитель США приступил к работе на Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала", — пишет CNN. ▪️Всё делается для того, чтобы в преддверии выборов-2024 в США смягчить накат со стороны республиканцев, призывающих усилить контроль над выделяемой помощью, но во что бы то ни стало продолжить "помогать Киеву столько, сколько потребуется", выводя конфликт с Россией на новые уровни. Отсюда — последние перестановки в Минобороны Украины. Отсюда же — сегодняшняя статья в The New York Times.Общественный деятель и юрист Татьяна МонтянДемократы запустили информационную торпеду по Зеленскому. Неофициальный рупор Демпартии, американская газета The New York Times опубликовала свое расследование ракетного удара по рынку в Константиновке 6 сентября, жертвами которого стали 15 человек. Авторы статьи утверждают, что ракета была выпущена из украинской установки ПВО "Бук". Об этом свидетельствуют результаты проведенных репортерами интервью с очевидцами, а также части ракеты, которые удалось найти на месте происшествия. Как обычно, интереснее всего тут не столько содержание публикации, сколько сам факт ее появления — и противопоставление выводов расследования с официальной позицией салорейховских властей, в частности, со словами Зеленского, который традиционно обвинил в случившемся Россию. А еще интересно то, что публикация вышла буквально накануне визита Зеленского в США, где планируется его выступление в ООН и мероприятия в Конгрессе. The New York Times, по сути, обвинила президента Украины в убийстве собственных граждан да еще и в наглом вранье с попытками отмазаться от этого и переложить вину на Россию. И такая публикация вряд ли облегчит дипломатическую миссию Зелебобуса. И ладно, если бы столь жирную информационную свинью Салорейху подложили республиканские СМИ, но от "демократического" издания ожидать такого вроде как не приходилось. Понять, что это на самом деле было, — достаточно сложно. Это может быть и проявление внутрипартийных разногласий. В конце концов владельца и руководителя The New York Times Артура Окс-Суцельберга (младшего) связывают с группой в Демпартии, которая ориентируется на экс-президента Барака Обаму. А Обама, хотя и выступал в поддержку Украины, публично заявлял о необходимости "определить пределы" этой самой поддержки, чтобы "конфликт России и Украины" не перерос в "конфликт США и НАТО". Однако вполне возможно, что за неприятным для Зеленского сюрпризом стоит и сам Белый Дом: просто чтобы указать Вальдемару место и предупредить его хамство, ставшее нормой для салорейховской дипломатии. Да и американским избирателям не лишним будет напомнить, что (Зеленский), конечно, их сукин сын, но все-таки сукин сын, и его поддержка целесообразна лишь до тех пор, пока она выгодна Вашингтону.Народный депутат Александр ДубинскийПрезидент Зеленский отбыл с визитом в США на Генассамблею ООН. Этот визит кардинально будет отличаться от прошлогоднего, когда Зеленского за заслуги украинцев авансом встречали как триумфатора. На этот раз разговор будет прагматичным, и, в основном, за закрытыми дверьми. Зеленскому будет озвучено много претензий, неудобных вопросов, а также поставлены условия для дальнейшего получения военной помощи. Под одно из этих условий сегодня в Раде зарегистрировали законопроект о создании е-реестра военнообязанных, который предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах - Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств. В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных.Политический аналитик Елена МаркосянОй, а с чего это американские журналисты стали такими честными и публично опустили команду с Банковой, рассказав, что рынок в Константиновке обстреляли не российские войска, а украинские? Причем, рассказали и показали всё очень четко и подробно. Хотя... я считаю, что робко. Там столько всего можно рассказать! Это и вранье про изнасилования, мародерство, удерживаемый Бахмут и "освобожденные" в результате контрнаступления села и тд и тп., включая вокзал в Краматорске, Бучу... Понимаю... если начать опровергать всё вранье, которое вешают на уши украинцам, то это может закончиться печально. Но это всё равно придется когда-то сделать. И кого в результате будут ненавидеть украинцы после окончания СВО - не вопрос. Это просто дело времени и правды.

