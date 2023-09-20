https://ukraina.ru/20230920/1049550972.html

Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей

Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей - 20.09.2023 Украина.ру

Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя спор по поводу украинского зерна, заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает информационное агентство PAP

2023-09-20T09:16

2023-09-20T09:16

2023-09-20T09:16

польша

дуда

украина

зарубежье

зерно

новости

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"Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину... Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной", - сказал Дуда журналистам перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.По его словам, после начала спецоперации РФ Украина оказалась "в очень сложной ситуации", поэтому "она хватается за все что может". Дуда отметил, что Польша должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, он не сможет получить помощь.Польский президент также заявил, что несмотря на планы встретиться с Владимиром Зеленским, из-за задержек в графике выступлений лидеров стран на совещании Генассамблеи ООН, встречу пришлось отменить. Тем не менее он не исключает проведение встречи позднее.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html

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польша, дуда, украина, зарубежье, зерно, новости