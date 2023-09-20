"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
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"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
После огромных потерь во время наступления в рядах ВСУ возник острый дефицит профессиональных военных. А новые призывники просто не успевают пройти минимальную подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:15
2023-09-20T06:15
новости
всу
потери всу
военные
бои
убитые
раненые
фронт
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Контрнаступление, начавшееся в августе прошлого года, продолжалось примерно 40 дней, но не принесло ощутимых результатов. В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы, рассказал военный эксперт.Вероятно, что ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми за время наступления. А если учитывать раненых и покалеченных, то цифры ещё больше, умножать можно на 4, а то и 5 – получается больше двух миллионов, добавил блогер.То же самое касается и украинских офицеров. Если командирский состав не проходит 10-месячного или годового обучения, то он не способен командовать ни взводом, ни ротой, ни тем более батальоном. Отправлять таких солдат и командиров на фронт – это заведомо приговорить их к уничтожению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049534634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, потери всу, военные, бои, убитые, раненые, фронт
Новости, ВСУ, потери ВСУ, военные, бои, убитые, раненые, фронт

"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ

06:15 20.09.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
После огромных потерь во время наступления в рядах ВСУ возник острый дефицит профессиональных военных. А новые призывники просто не успевают пройти минимальную подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Контрнаступление, начавшееся в августе прошлого года, продолжалось примерно 40 дней, но не принесло ощутимых результатов. В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы, рассказал военный эксперт.
Вероятно, что ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми за время наступления. А если учитывать раненых и покалеченных, то цифры ещё больше, умножать можно на 4, а то и 5 – получается больше двух миллионов, добавил блогер.
"[В рядах ВСУ] Возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки. Из этого можно заключить, что если военнослужащий не прошёл четырёх или пятимесячной подготовки – его отправляют на убой, солдат становится обычным пушечным мясом", - подчеркнул китайский эксперт.
То же самое касается и украинских офицеров. Если командирский состав не проходит 10-месячного или годового обучения, то он не способен командовать ни взводом, ни ротой, ни тем более батальоном. Отправлять таких солдат и командиров на фронт – это заведомо приговорить их к уничтожению, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 15:30
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06:15"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
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