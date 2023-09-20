https://ukraina.ru/20230920/1049548040.html

"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ

"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ

После огромных потерь во время наступления в рядах ВСУ возник острый дефицит профессиональных военных. А новые призывники просто не успевают пройти минимальную подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T06:15

2023-09-20T06:15

2023-09-20T06:15

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фронт

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Контрнаступление, начавшееся в августе прошлого года, продолжалось примерно 40 дней, но не принесло ощутимых результатов. В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы, рассказал военный эксперт.Вероятно, что ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми за время наступления. А если учитывать раненых и покалеченных, то цифры ещё больше, умножать можно на 4, а то и 5 – получается больше двух миллионов, добавил блогер.То же самое касается и украинских офицеров. Если командирский состав не проходит 10-месячного или годового обучения, то он не способен командовать ни взводом, ни ротой, ни тем более батальоном. Отправлять таких солдат и командиров на фронт – это заведомо приговорить их к уничтожению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049534634.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, потери всу, военные, бои, убитые, раненые, фронт