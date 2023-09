https://ukraina.ru/20230919/1049524467.html

Важные дни Зеленского: что происходит в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН

В Нью-Йорке стартует 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В США по этому случаю в очередной раз приехал Владимир Зеленский. Поездка за океан украинского президента проходит при не самом благоприятном для него информационном фоне – Запад дает понять Киеву, что у всего есть пределы, даже у поддержки со стороны Соединенных Штатов

Зеленский в СШАЦентральным пунктом программы пребывания Зеленского в США станет его встреча с Джо Байденом. В Конгрессе на этот раз главу украинского государства не ждут, запланированы лишь отдельные встречи с конгрессменами.Президент Украины не стал изменять своему стилю и опять облачился в милитари, в таком виде, судя по всему, он предстанет и на встрече с Байденом. Этот факт не обошла вниманием конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать", - написала она в соцсети Х (бывший Twitter).Ранее сообщалось, что голосование палаты представителей Конгресса по очередному пакету военной помощи Украине на 300 млн долларов состоится на этой неделе.Про ракету и не толькоСитуации на Украине накануне Генассамблеи ООН были посвящены и материалы крупнейших американских СМИ.The Washington Post отмечает, что Зеленскому не удалось приехать в Соединенные Штаты с каким-либо "багажом" из успехов ВСУ в контрнаступлении, поэтому украинскому президенту придется рассчитывать только на себя. В этом ему, полагают журналисты издания, поможет отсутствие в Нью-Йорке в эти дни лидеров РФ и КНР – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Зеленский будет пробовать навязывать свою повестку и "обработать" лидеров стран Африки, Азии и Латинской Америки.Как пишут СМИ, делегация Бразилии подала украинской стороне запрос на организацию на полях Генассамблеи встречи бразильского лидера Лулы да Силвы с Зеленским. Именно от бразильцев Киев ранее требовал более четкой позиции по конфликту на Украине.Тем не менее, подчеркивает The Washington Post, поддержка Украины в американском обществе снижается. Почти наверняка не будет способствовать росту этой поддержки и свежий материал The New York Times, которое провело собственное расследование ракетного удара по рынку в Константиновке (контролируемая Украиной часть ДНР) 6 сентября этого года. Украинская версия о попадании российской ракеты американскими журналистами признана несостоятельной – несколько десятков человек стали жертвами очередного сбоя в системе ПВО Украины.Эрдоган и Раиси про УкраинуСитуацию на Украине не обошли своим вниманием и другие мировые лидеры и высокопоставленные чиновники, прибывшие в эти дни в США.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, заявил, что не видит возможности завершить украинский конфликт в ближайшей перспективе.Владимир Путин выступает за скорейшее окончание противостояния с Украиной, добавил турецкий президент.Отдельно на украинской теме в ходе своей пресс-конференции остановился президент Ирана Ибрагим Раиси."Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредниками, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Раиси.Он признал, что ирано-российские отношения охватывают множество аспектов, от экономического сотрудничества, до культурного обмена, но при этом подчеркнул, что каждая из этих сфер сотрудничества развивалась до конфликта на Украине. Также он сказал, что никогда не было никаких документальных доказательств того, что Иран передавал России оружие с начала специальной военной операции на Украине. С другой стороны, иранский лидер считает, что в этом конфликте дестабилизирующую роль сыграл Вашингтон, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.

