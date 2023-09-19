Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке - 19.09.2023 Украина.ру
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Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке - 19.09.2023 Украина.ру
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Газета The New York Times 18 сентября опубликовала результаты собственного расследования трагедии в украинском городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди
2023-09-19T10:17
2023-09-19T10:17
украина
киев
сша
зарубежье
зрк бук
удар
рынок
новости
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Там отметили, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука - они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.За несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".При этом неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке.Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок Константиновки была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.
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украина, киев, сша, зарубежье, зрк бук, удар, рынок, новости
Украина, Киев, США, Зарубежье, ЗРК Бук, удар, рынок, Новости

Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке

10:17 19.09.2023
 
© РИА Новости . Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБоевой комплекс БУК-2М
Боевой комплекс БУК-2М - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Вадим Брайдов
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Газета The New York Times 18 сентября опубликовала результаты собственного расследования трагедии в украинском городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди
"Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса "Бук", - говорится в материале.
Там отметили, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.
Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука - они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом.
За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.
Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.
За несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.
Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.
Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".
При этом неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке.
Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок Константиновки была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены.
Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.
По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.
Михаил Подоляк
12 сентября, 14:23
Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела КонстантиновкиКиев не планирует расследовать ракетный обстрел Константиновки, поскольку там уверены, что это была российская ракета. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью украинским СМИ.
 
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