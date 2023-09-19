https://ukraina.ru/20230919/1049519042.html

Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке

Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке - 19.09.2023 Украина.ру

Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке

Газета The New York Times 18 сентября опубликовала результаты собственного расследования трагедии в украинском городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди

2023-09-19T10:17

2023-09-19T10:17

2023-09-19T10:17

украина

киев

сша

зарубежье

зрк бук

удар

рынок

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101292/71/1012927136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a400afc037f643161326ae81ec20fc6.jpg.webp

Там отметили, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука - они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.За несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".При этом неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке.Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок Константиновки была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.

https://ukraina.ru/20230912/1049356246.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, сша, зарубежье, зрк бук, удар, рынок, новости