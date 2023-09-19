https://ukraina.ru/20230919/1049519042.html
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке - 19.09.2023 Украина.ру
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Газета The New York Times 18 сентября опубликовала результаты собственного расследования трагедии в украинском городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди
2023-09-19T10:17
2023-09-19T10:17
2023-09-19T10:17
украина
киев
сша
зарубежье
зрк бук
удар
рынок
новости
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Там отметили, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука - они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.За несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".При этом неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке.Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок Константиновки была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.
https://ukraina.ru/20230912/1049356246.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, сша, зарубежье, зрк бук, удар, рынок, новости
Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Газета The New York Times 18 сентября опубликовала результаты собственного расследования трагедии в украинском городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди
"Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса "Бук", - говорится в материале.
Там отметили, что украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.
Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука - они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом.
За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.
Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.
За несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.
Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.
Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК "Бук".
При этом неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке.
Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок Константиновки была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены.
Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.
По заявлению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.