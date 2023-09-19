"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину - 19.09.2023 Украина.ру
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"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину
"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину - 19.09.2023 Украина.ру
"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину
Американский миллиардер, владелец компании Space X и соцсети Х (бывший Twitter) заявил, что "победители пишут историю, а проигравшие правят Википедию". Такое высказывание предприниматель сделал 19 сентября в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
2023-09-19T12:03
2023-09-19T12:03
новости
илон маск
википедия
победители
биньямин нетаньяху
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Политик отметил, что цифровые энциклопедии не всегда отображают сбалансированный взгляд на ситуацию. Маск с ним согласился."Историю пишут люди, которые могут расплодить больше редакторов", - добавил Нетаньяху.В мае текущего года в Викимедия была опубликована статистика о количестве редакторов русскоязычной Википедии. Оказалось, что львиная из доля из них проживает на Украине - 540 человек, дальше по численности Германия - 110 редакторов, третье место у США - 70, четвертое делят Польша и Кыргыстан, там по 50 человек имеют доступ к русской Википедии.Также в этом списке многие страны Европы, Канада, Бразилия, Австралия, Грузия, Молдавия, Армения, Индия и Эквадор. Россиян среди редакторов российского сегмента Википедии нет.Изначально Википедия планировалась как свободная энциклопедия, редактировать которую смогут все желающие. Однако по факту платформа оказалась самой ангажированной, и сейчас этот проект используется Западом как инструмент антироссийского политического влияния.
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новости, илон маск, википедия, победители, биньямин нетаньяху
Новости, Илон Маск, Википедия, победители, Биньямин Нетаньяху

"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину

12:03 19.09.2023
 
© AP / John RaouxИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP / John Raoux
Читать в
Американский миллиардер, владелец компании Space X и соцсети Х (бывший Twitter) заявил, что "победители пишут историю, а проигравшие правят Википедию". Такое высказывание предприниматель сделал 19 сентября в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Политик отметил, что цифровые энциклопедии не всегда отображают сбалансированный взгляд на ситуацию. Маск с ним согласился.
"Про Википедию можно сказать кое-что забавное. Существует старая фраза: "Историю пишут победители". Да, но нет, если твои враги все еще живы, и у них много свободного времени, чтобы исправлять статьи в Википедии", - сказал Маск.
"Историю пишут люди, которые могут расплодить больше редакторов", - добавил Нетаньяху.
В мае текущего года в Викимедия была опубликована статистика о количестве редакторов русскоязычной Википедии. Оказалось, что львиная из доля из них проживает на Украине - 540 человек, дальше по численности Германия - 110 редакторов, третье место у США - 70, четвертое делят Польша и Кыргыстан, там по 50 человек имеют доступ к русской Википедии.
Также в этом списке многие страны Европы, Канада, Бразилия, Австралия, Грузия, Молдавия, Армения, Индия и Эквадор. Россиян среди редакторов российского сегмента Википедии нет.
Изначально Википедия планировалась как свободная энциклопедия, редактировать которую смогут все желающие. Однако по факту платформа оказалась самой ангажированной, и сейчас этот проект используется Западом как инструмент антироссийского политического влияния.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 05:20
Плашкой клевету не остановишь. Что делать с целенаправленно культивируемой в "Википедии" русофобиейБезальтернативный информационный и просветительский ресурс действует как прямой враг России. Есть ли выход из этой ситуации?
 
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