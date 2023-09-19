Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post

"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех

Две недели назад, 5 сентября, в Нью-Йорке открылась 78-я Генеральная Ассамблея ООН, 19-го числа стартует одно из важнейших международных политических событий - неделя высокого уровня, на которой выступят главы государств и внешнеполитических ведомств