Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post - 19.09.2023 Украина.ру
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Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post
Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post - 19.09.2023 Украина.ру
Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post
Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ, пишет газета Washington Post 19 сентября
2023-09-19T11:48
2023-09-19T11:48
контрнаступление
джо байден
новости
украина
поддержка
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зарубежье
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"У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году", - говорится в материале.Как отмечается, украинские чиновники надеялись приехать в США и заявить о значительных успехах в ходе наступления, но у них не получилось добиться "прорыва".По данным издания, поддержка Украины американской общественностью ослабевает.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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контрнаступление, джо байден, новости, украина, поддержка, оон, зарубежье, сша
контрнаступление, Джо Байден, Новости, Украина, поддержка, ООН, Зарубежье, США

Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post

11:48 19.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президенту США Джо Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН в этом году на фоне провального контрнаступления ВСУ, пишет газета Washington Post 19 сентября
"У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году", - говорится в материале.
Как отмечается, украинские чиновники надеялись приехать в США и заявить о значительных успехах в ходе наступления, но у них не получилось добиться "прорыва".
"Удар, нанесенный конфликтом по ценам на продовольствие и энергоносители, усилил в развивающихся странах призывы к урегулированию конфликта путем переговоров", - подчеркивает газета.
По данным издания, поддержка Украины американской общественностью ослабевает.
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
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