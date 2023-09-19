https://ukraina.ru/20230919/1049520201.html
Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео - 19.09.2023 Украина.ру
Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал встречу лидеров России и Белоруссии, а также рассказал о перспективах существования Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T10:33
2023-09-19T10:33
2023-09-19T10:33
игорь шишкин
видео
россия
украина
сво
владимир путин
лукашенко
снг
русофобия
ссср
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал встречу лидеров России и Белоруссии, а также рассказал о перспективах существования СНГ и евроинтеграции Молдавии и Украины: 00:47 - Итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко; 01:57 - Новый виток русофобии в странах СНГ; 05:16 - Был ли СССР обречён на распад? 07:49 - Есть ли будущее у СНГ? 10:05 - Вектор евроинтеграции для Молдавии и Украины; 12:11 - День начала Освободительного похода в истории России.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь шишкин, видео, россия, украина, сво, владимир путин, лукашенко, снг, русофобия, ссср, молдавия, евроинтеграция, видео
Игорь Шишкин, Видео, Россия, Украина, СВО, Владимир Путин, Лукашенко, СНГ, Русофобия, СССР, Молдавия, евроинтеграция
Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал встречу лидеров России и Белоруссии, а также рассказал о перспективах существования СНГ и евроинтеграции Молдавии и Украины:
00:47 - Итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко;
01:57 - Новый виток русофобии в странах СНГ;
05:16 - Был ли СССР обречён на распад?
07:49 - Есть ли будущее у СНГ?
10:05 - Вектор евроинтеграции для Молдавии и Украины;
12:11 - День начала Освободительного похода в истории России.