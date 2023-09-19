https://ukraina.ru/20230919/1049520201.html

Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео

Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео - 19.09.2023 Украина.ру

Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал встречу лидеров России и Белоруссии, а также рассказал о перспективах существования Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T10:33

2023-09-19T10:33

2023-09-19T10:33

игорь шишкин

видео

россия

украина

сво

владимир путин

лукашенко

снг

русофобия

ссср

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал встречу лидеров России и Белоруссии, а также рассказал о перспективах существования СНГ и евроинтеграции Молдавии и Украины: 00:47 - Итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко; 01:57 - Новый виток русофобии в странах СНГ; 05:16 - Был ли СССР обречён на распад? 07:49 - Есть ли будущее у СНГ? 10:05 - Вектор евроинтеграции для Молдавии и Украины; 12:11 - День начала Освободительного похода в истории России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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