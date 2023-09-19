Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ
Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ
За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" американских БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T06:30
2023-09-19T06:30
новости
всу
украина
сша
военная техника
нато
россия
контрнаступление
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Главная задача ВС РФ на поле боя – уничтожить бронетехнику противника, потому что это необходимо для российского контрнаступления. На Западе понимают, что после утилизации всей техники, поставленной Украине, Россия точно пойдет вперед, рассказал Хроленко.США как пылесосом высосали со всего мира все запасы советского вооружения для поставок на Украину. И эта масса бронетехники НАТО сейчас методично перемалывается на поле боя, добавил эксперт.Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Киев якобы готов к мирным переговорам, но на американских условиях. На Генассамблее ООН Владимир Зеленский рассчитывает выбить дополнительную помощь и начать новый виток эскалации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, украина, сша, военная техника, нато, россия, контрнаступление
Новости, ВСУ, Украина, США, военная техника, НАТО, Россия, контрнаступление

Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ

06:30 19.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" американских БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Главная задача ВС РФ на поле боя – уничтожить бронетехнику противника, потому что это необходимо для российского контрнаступления. На Западе понимают, что после утилизации всей техники, поставленной Украине, Россия точно пойдет вперед, рассказал Хроленко.
США как пылесосом высосали со всего мира все запасы советского вооружения для поставок на Украину. И эта масса бронетехники НАТО сейчас методично перемалывается на поле боя, добавил эксперт.
"И когда [министр обороны РФ Сергей] Шойгу говорит, что наша главная задача – уничтожить бронетехнику противника, не договаривает вторую часть фразы, что это необходимо для российского контрнаступления. Но об этом уже говорят на Западе.", - подчеркнул военный обозреватель.
Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Киев якобы готов к мирным переговорам, но на американских условиях. На Генассамблее ООН Владимир Зеленский рассчитывает выбить дополнительную помощь и начать новый виток эскалации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 15:17
Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.
 
НовостиВСУУкраинаСШАвоенная техникаНАТОРоссияконтрнаступление
 
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