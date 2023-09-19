https://ukraina.ru/20230919/1049515778.html

Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ

Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ

За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" американских БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-09-19T06:30

2023-09-19T06:30

2023-09-19T06:30

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военная техника

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контрнаступление

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Главная задача ВС РФ на поле боя – уничтожить бронетехнику противника, потому что это необходимо для российского контрнаступления. На Западе понимают, что после утилизации всей техники, поставленной Украине, Россия точно пойдет вперед, рассказал Хроленко.США как пылесосом высосали со всего мира все запасы советского вооружения для поставок на Украину. И эта масса бронетехники НАТО сейчас методично перемалывается на поле боя, добавил эксперт.Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Киев якобы готов к мирным переговорам, но на американских условиях. На Генассамблее ООН Владимир Зеленский рассчитывает выбить дополнительную помощь и начать новый виток эскалации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, сша, военная техника, нато, россия, контрнаступление