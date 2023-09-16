https://ukraina.ru/20230916/1049439298.html

Александр Хроленко: Русская дубинушка уже довела ВСУ до ужаса, а вместе с КНДР она ухнет по США и НАТО

Александр Хроленко: Русская дубинушка уже довела ВСУ до ужаса, а вместе с КНДР она ухнет по США и НАТО - 16.09.2023 Украина.ру

Александр Хроленко: Русская дубинушка уже довела ВСУ до ужаса, а вместе с КНДР она ухнет по США и НАТО

Свои РСЗО северокорейцы замечательно маскируют под обычные грузовики, что повышает их живучесть и эффективность. У КНДР есть аппараты, которые позволяют... Украина.ру, 16.09.2023

2023-09-16T14:36

2023-09-16T14:36

2023-09-16T21:46

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Свои РСЗО северокорейцы замечательно маскируют под обычные грузовики, что повышает их живучесть и эффективность. У КНДР есть аппараты, которые позволяют запускать тактические ракеты из-под воды. У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось нам в зоне СВО в случае затягивания конфликта, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр ХроленкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее СМИ сообщили о якобы секретных договоренностях между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном о строительстве в России военного завода по производству северокорейских реактивных систем залпового огня KN-09, которые своими корректируемыми боеприпасами способны поражать цели на дистанциях до 220 км.- Александр Николаевич, насколько конкретно эта установка нам нужна?- Я не думаю, что есть смысл обсуждать все эти "инсайдерские информации", которые ничем не подтверждены. Как и все дурацкие разговоры на Западе о северокорейских добровольцах в зоне СВО.А что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом вопросе у нас действительно есть большие перспективы.Несмотря на многолетнюю демонизацию Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. Они запускают космические аппараты, с которыми Россия ей тоже предложила помочь. У них есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических.Напомню, что когда Шойгу посетил КНДР по случаю 75-летия со дня ее основания, он посетил выставку современных северокорейских вооружений. Там было много чего интересного: современные дроны, ракеты и РСЗО. Приведу конкретные примеры.Свои РСЗО северокорейцы замечательно маскируют под обычные грузовики, что повышает их живучесть и эффективность. У КНДР есть аппараты, которые позволяют запускать тактические ракеты из-под воды. Они на озере проводили такие испытания.Я уже не говорю о том, что у Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов.Все это вооружение гипотетически пригодилось нам в зоне СВО в случае затягивания конфликта.Вчера один из высокопоставленных представителей Германии заявил, что Берлин готов поддерживать Украину оружием и боеприпасами до 2032 года (9 лет). К этому же призывают и США. Поэтому для того, чтобы ускорить выполнение Россией целей и задач СВО, мы сможем использовать северокорейский потенциал.Ким Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в эту священную войну с Западом. Это не просто "бла-бла-бла", как это принято на Западе. Он конкретно объяснил, чем может помочь КНДР России.Повторюсь, военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально. Но говорить о строительстве каких-то заводов или конкретных поставках преждевременно. Это все от лукавого.У Москвы нет проблем с поставками вооружений и техники для своей армии на Украине. Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО. Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но в случае чего КНДР могла бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет.Это наш добрый сосед и надежный друг. В отличие от некоторых других государств (не будем показывать пальцами), которые в сложный момент от России пытаются дистанцироваться.- Есть ли у Северной Кореи уникальные образцы вооружений, которых нет у нас?- У России лучшее в мире оружие. Например, гиперзвуковые ракеты есть только у нас. Ни в США, ни в любой другой стране НАТО ничего подобного нет. И именно у нас самый большой в мире ядерный потенциал. Поэтому ничего такого, чего не было бы у Китая и России, у Северной Кореи нет.Я уже говорил, что северокорейцы на параде показывали свои РСЗО, идеально замаскированные под грузовики или рефрижераторы. Эту технику нельзя обнаружить до момента ее применения на поле боя. Только эти чудеса северокорейской маскировки можно считать уникальными.Что касается всего остального, то Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов нам тоже хватает для решения задач в зоне СВО.- А разве по точности и дальнобойности артиллерию мы Западу разве не уступаем?- Понятно, что на украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. На этот вопрос надо смотреть в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Так вот российская артиллерия как минимум в восемь раз доминирует на поле боя: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов. И именно артиллерия обеспечивает до 80% потерь противника в живой силе и технике.Повторюсь, если в отрыве от реальности сравнивать отдельные изделия говорить, что у них что-то там дальше стреляет, то это – полная чепуха. То, что у них дальше стреляет, в каждом конкретном случае мы компенсируем "Ланцетами", "Искандерами" или планирующими бомбами. Я могу привести десяток таких примеров.Сейчас же не 1812 год. Сейчас все в комплексе работает. Поэтому говорить о том, что Россия где-то в чем-то уступает Западу – некорректно.- На ваши слова про планирующие бомбы, "Искандеры" и "Ланцеты" есть аргумент, что их надо экономить (и, мол, вообще это не их задача), а с вести контрбатарейную борьбу нужно исключительно силами нашей артиллерии.- А зачем их экономить? Не надо их экономить. Артиллерия решает свои задачи, "Ланцеты" решают свои задачи.Что касается планирующих бомб, то мы приделываем крылышки к старым запасам. У нас есть и новые образцы, которые изначально были планирующими. Мы их очень активно используем. Это видно даже по материалам западных СМИ, которым украинские военные рассказывают, какое именно наше оружие стало для них большой бедой.Первая беда для них – "Ланцеты". Вторая беда – планирующие бомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в них такой страх и ужас, это означает, что их много и они эффективны. Наше превосходство в артиллерии меркнет в этом ужасе. Но от этого оно не теряет своей эффективности.- Сергей Шойгу назвал главной задачей наших войск в зоне СВО уничтожение боевой техники противника. Насколько нам это удается?- Нам это прекрасно удается.За три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли не только 71 тыс. бойцов убитыми, но и более 60 "неубиваемых" американских БМП "Брэдли", множество немецких "Леопардов" (в том числе современных модификаций), а также два британских "Челленджера", которые за все годы эксплуатации ни разу не были уничтожены огнем противника. Уничтожение техники идет методично и очень эффективно.Понятно, что нам хотелось бы ее уничтожить за три часа, как в голливудских фильмах. Но нам для этого потребовалось больше 100 дней. Потому что США как пылесосом высосали со всего мира все запасы советского вооружения для поставок на Украину. И эта масса бронетехники сейчас перемалывается. Я не вижу тут проблем.И когда Шойгу говорит, что наша главная задача – уничтожить бронетехнику противника, не договаривает вторую часть фразы, что это необходимо для российского контрнаступления. Но об этом уже говорят на Западе. Они понимают, что после утилизации всей бронетехники, поставленной Западом, мы точно пойдем вперед. Поэтому Блинкен заявляет о якобы готовности Киева к мирным переговорам, но на американских условиях.Сейчас будет Генассамблея ООН. Там в кулуарах будут соответствующие встречи и беседы. Поляки больше заинтересованы, чтобы украинское зерно к ним не попало. А Зеленский все-таки рассчитывает выбить от Байдена какую-то помощь и начать новый виток эскалации. Но все остальные государства не намерены делать Украину центром мира и обсуждать только ее проблемы. Это чисто американский проект, от которого все остальные потихоньку отстраиваются.Поэтому точно так же, как нельзя рассматривать артиллерийские установки от всего комплекса средств огневого поражения, так и ситуацию на поле боя нельзя рассматривать от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве.- Насколько я знаю, эти натовские танки как раз могут быть эффективны на контратаках против нашей бронетехники. Насколько мы к этому готовы?- Какие контратаки? Вы же знаете, какое количество этих танков у ВСУ? В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника.Что в этих условиях может сделать 31 "Абрамс", которые США обещают прислать Украине? Это один батальон для узкого участка. Что он сделает на тысячекилометровом фронте?Что сделают 150 присланных ранее танков "Леопард" разной модификации и прочее старье? Британия прислала 14 "Челленджеров". Два из них мы побили. Больше ничего она поставлять не будет. Если два этих танка мы подбили за две недели, что будет с остальными 12?Вся западная мифология уже в прошлом. На Западе посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Они сами в своих газетах для себя (не для нас) пишут, что нет у них оружия, способного поменять ситуацию на поле боя. Даже если ВСУ дадут 300 танков, то это ничего.На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США. Просто наша дубинушка пока еще не ухнула. А ухнет она обязательно.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, кндр, сша, нато, артиллерия, рсзо, ракеты, танки