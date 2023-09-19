"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола, потому что в случае успешного форсирования реки ВС РФ смогут развить своё наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Купянск очень напоминает Артемовск с точки зрения высот, но сравнивать их напрямую нельзя. Купянск - это город, который разделяет река и сейчас ВСУ спешно пытаются закрепиться на берегу Оскола, рассказал он.
Украинское командование хорошо понимает, что если ВС РФ успешно форсируют реку, то смогут развить наступление на Купянск. Но узкий плацдарм на левобережье им придётся оставить, подчеркнул эксперт.
"С левого берега [Оскола] враг все-таки уйдет. Там у него узкий плацдарм. Это полоса от 30 до 70 километров. Если мы зайдем с флангов, ВСУ попадут в окружение. Перед ними рано или поздно встанет выбор – или полечь, или уходить за Оскол", - подчеркнул Алёхин.
Действия ВС РФ под Купянском пока не являются классическим наступлением. Это лишь попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Там не сформировалось направление главного удара и не создан мощный танковый или артиллерийский ударный кулак, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 15:17Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.