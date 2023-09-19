https://ukraina.ru/20230919/1049499311.html

"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов

"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов - 19.09.2023 Украина.ру

"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов

Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола, потому что в случае успешного форсирования реки ВС РФ смогут развить своё наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-09-19T05:00

2023-09-19T05:00

2023-09-19T05:00

новости

купянск

наступление

вс рф

артёмовск (бахмут)

всу

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047254378_0:81:720:486_1920x0_80_0_0_73c7d457a9d3446d61cc9b94e8f005ac.jpg

Купянск очень напоминает Артемовск с точки зрения высот, но сравнивать их напрямую нельзя. Купянск - это город, который разделяет река и сейчас ВСУ спешно пытаются закрепиться на берегу Оскола, рассказал он.Украинское командование хорошо понимает, что если ВС РФ успешно форсируют реку, то смогут развить наступление на Купянск. Но узкий плацдарм на левобережье им придётся оставить, подчеркнул эксперт.Действия ВС РФ под Купянском пока не являются классическим наступлением. Это лишь попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Там не сформировалось направление главного удара и не создан мощный танковый или артиллерийский ударный кулак, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, наступление, вс рф, артёмовск (бахмут), всу, харьковская область