https://ukraina.ru/20241031/1058481771.html

От голода не умрет, но города не прокормит: эксперт о проблемах демографии в украинских селах

От голода не умрет, но города не прокормит: эксперт о проблемах демографии в украинских селах - 31.10.2024 Украина.ру

От голода не умрет, но города не прокормит: эксперт о проблемах демографии в украинских селах

Украинское село конечно же не умрёт от голода, но города не прокормит, не говоря уже о том, чтобы стать драйвером развития постукраинской экономики. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, а поездка туда становится всё опаснее из-за ТЦК. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T03:50

2024-10-31T03:50

2024-10-31T03:50

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Сейчас на Украине масса сельских жителей погибла или потеряла трудоспособность на войне, а традиционные связи разорваны или разрываются. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, а поездка туда становится всё дороже и опаснее из-за деятельности ТЦК, пишет автор.Можно выделить две закономерности: чем больше город, тем больше населения в нём остаётся, а также чем дальше от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, отметил политолог."В большом городе и от ТЦК прятаться легче (в толпе проще затеряться), и работа какая-никакая почти всегда найдётся и перемена власти (приход России) не так пугает. Кто там будет выяснять политические взгляды парикмахера, официанта или таксиста", — резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, почему прошедшие в Молдавии выборы и референдум являются антимолдавскими, но не являются антироссийскими — в статье Владимира Скачко Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада на сайте Украина.ру

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