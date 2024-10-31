От голода не умрет, но города не прокормит: эксперт о проблемах демографии в украинских селах
Украинское село конечно же не умрёт от голода, но города не прокормит, не говоря уже о том, чтобы стать драйвером развития постукраинской экономики. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, а поездка туда становится всё опаснее из-за ТЦК. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Сейчас на Украине масса сельских жителей погибла или потеряла трудоспособность на войне, а традиционные связи разорваны или разрываются. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, а поездка туда становится всё дороже и опаснее из-за деятельности ТЦК, пишет автор.
"От голода, конечно, украинское село не умрёт, но города не прокормит, не говоря уже о том, чтобы найти ресурсы стать драйвером развития постукраинской экономики", — подчеркнул Ищенко.
Можно выделить две закономерности: чем больше город, тем больше населения в нём остаётся, а также чем дальше от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, отметил политолог.
"В большом городе и от ТЦК прятаться легче (в толпе проще затеряться), и работа какая-никакая почти всегда найдётся и перемена власти (приход России) не так пугает. Кто там будет выяснять политические взгляды парикмахера, официанта или таксиста", — резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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