https://ukraina.ru/20241031/1058480813.html

Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость

Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость - 31.10.2024 Украина.ру

Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость

Покровск — это та самая развилка, которая определяет, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра

2024-10-31T04:50

2024-10-31T04:50

2024-10-31T04:50

новости

донбасс

россия

селидово

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, есть точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость.Он добавил, что в Киеве понимают: Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра."Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые", — заключил Кнутов.Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил, что на западе Покровского направления есть еще укрепленные пункты:"В том числе Покровск, Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками", — рассказал Анпилогов.Он отметил, что в условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска."Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта", — объяснил Анпилогов.Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь

https://ukraina.ru/20241027/1058363759.html

донбасс

россия

селидово

покровск/красноармейск

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новости, донбасс, россия, селидово, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, детали