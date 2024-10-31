Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость - 31.10.2024 Украина.ру
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Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость
Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость - 31.10.2024 Украина.ру
Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость
Покровск — это та самая развилка, которая определяет, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра
2024-10-31T04:50
2024-10-31T04:50
новости
донбасс
россия
селидово
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, есть точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость.Он добавил, что в Киеве понимают: Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра."Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые", — заключил Кнутов.Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил, что на западе Покровского направления есть еще укрепленные пункты:"В том числе Покровск, Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками", — рассказал Анпилогов.Он отметил, что в условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска."Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта", — объяснил Анпилогов.Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
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донбасс
россия
селидово
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, россия, селидово, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, детали
Новости, Донбасс, Россия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, детали

Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость

04:50 31.10.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Покровск — это та самая развилка, которая определяет, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, есть точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость.
"Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация последняя крупная агломерация на Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ", — описал Кнутов.
Он добавил, что в Киеве понимают: Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра.
"Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые", — заключил Кнутов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил, что на западе Покровского направления есть еще укрепленные пункты:
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Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает соседДля бунта в украинской армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны, но они недовольны с 2014 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"В том числе Покровск, Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками", — рассказал Анпилогов.
Он отметил, что в условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска.
"Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.
Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта", — объяснил Анпилогов.
Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.
Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
 
НовостиДонбассРоссияСелидовоВооруженные силы УкраиныПокровск/Красноармейскдетали
 
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