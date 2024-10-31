https://ukraina.ru/20241031/1058483266.html

В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах

В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах - 31.10.2024 Украина.ру

В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах

Уличные бои в отдалённых от фронта городах Украины сейчас не ведутся, поля в сельской местности не минируются. И именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T04:20

2024-10-31T04:20

2024-10-31T04:20

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ростислав ищенко

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жители

демография

ракеты

освобождение

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Можно выделить две закономерности: чем больше город на Украине, тем больше в нём остаётся населения, а чем дальше город от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, полагает автор.Что же касается отдалённости от фронта, так в Киев или во Львов ракет прилетает куда меньше, чем одних только ФАБов в Купянск или Торецк (Джержинск), отметил эксперт.Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, чтобы нести меньшие издержки при освоении освобождённых территорий, освобождать нужно как можно меньше, указал он."С другой стороны, чем ближе к нынешней линии фронта мы остановимся, тем более разрушенная инфраструктура и тем более редкое и менее трудоспособное население нам достанется", — резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

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новости, украина, киев, львов, ростислав ищенко, население, жители, демография, ракеты, освобождение, детали, сво, спецоперация