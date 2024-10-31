В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах - 31.10.2024 Украина.ру
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В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах
В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах - 31.10.2024 Украина.ру
В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах
Уличные бои в отдалённых от фронта городах Украины сейчас не ведутся, поля в сельской местности не минируются. И именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T04:20
2024-10-31T04:20
новости
украина
киев
львов
ростислав ищенко
население
жители
демография
ракеты
освобождение
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Можно выделить две закономерности: чем больше город на Украине, тем больше в нём остаётся населения, а чем дальше город от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, полагает автор.Что же касается отдалённости от фронта, так в Киев или во Львов ракет прилетает куда меньше, чем одних только ФАБов в Купянск или Торецк (Джержинск), отметил эксперт.Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, чтобы нести меньшие издержки при освоении освобождённых территорий, освобождать нужно как можно меньше, указал он."С другой стороны, чем ближе к нынешней линии фронта мы остановимся, тем более разрушенная инфраструктура и тем более редкое и менее трудоспособное население нам достанется", — резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, львов, ростислав ищенко, население, жители, демография, ракеты, освобождение, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Львов, Ростислав Ищенко, население, жители, демография, ракеты, освобождение, детали, СВО, Спецоперация

В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах

04:20 31.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер в Львовской области Украины
Ужесточение карантинных мер в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Уличные бои в отдалённых от фронта городах Украины сейчас не ведутся, поля в сельской местности не минируются. И именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Можно выделить две закономерности: чем больше город на Украине, тем больше в нём остаётся населения, а чем дальше город от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, полагает автор.
Что же касается отдалённости от фронта, так в Киев или во Львов ракет прилетает куда меньше, чем одних только ФАБов в Купянск или Торецк (Джержинск), отметил эксперт.
"Уличные бои в отдалённых от фронта городах не ведутся, поля в сельской местности не минируются. Ну и, наконец, именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока", — подчеркнул Ищенко.
Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, чтобы нести меньшие издержки при освоении освобождённых территорий, освобождать нужно как можно меньше, указал он.
"С другой стороны, чем ближе к нынешней линии фронта мы остановимся, тем более разрушенная инфраструктура и тем более редкое и менее трудоспособное население нам достанется", — резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
Об актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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