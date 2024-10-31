В Киев и Львов прилетает меньше: Ищенко о том, сколько населения останется в освобожденных городах
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер в Львовской области Украины
Уличные бои в отдалённых от фронта городах Украины сейчас не ведутся, поля в сельской местности не минируются. И именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Можно выделить две закономерности: чем больше город на Украине, тем больше в нём остаётся населения, а чем дальше город от фронта, тем в целом благополучнее выглядит ситуация как с демографической, так и с экономической точек зрения, полагает автор.
"Уличные бои в отдалённых от фронта городах не ведутся, поля в сельской местности не минируются. Ну и, наконец, именно туда, на правый берег Днепра и дальше на Запад, вывозят принудительно эвакуированных из прифронтовых городов Юго-Востока", — подчеркнул Ищенко.
Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, чтобы нести меньшие издержки при освоении освобождённых территорий, освобождать нужно как можно меньше, указал он.
"С другой стороны, чем ближе к нынешней линии фронта мы остановимся, тем более разрушенная инфраструктура и тем более редкое и менее трудоспособное население нам достанется", — резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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