ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Многие говорят, что Купянск якобы превратился в руины, но это не так. Там есть значительные разрушения, но эти разрушения понаделала сама Украина. Это украинская армия огнем артиллерии уничтожила административные здания, сообщил эксперт.
"При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана", — подчеркнул Алехин.
Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но противнику придется сдать весь левобережный плацдарм на Осколе, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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