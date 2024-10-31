ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт - 31.10.2024 Украина.ру
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ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт
ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт - 31.10.2024 Украина.ру
ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт
Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-31T04:40
2024-10-31T04:40
новости
изюм
балаклея
оскол
геннадий алехин
вс рф
харьковская область
наступление
купянск
детали
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Многие говорят, что Купянск якобы превратился в руины, но это не так. Там есть значительные разрушения, но эти разрушения понаделала сама Украина. Это украинская армия огнем артиллерии уничтожила административные здания, сообщил эксперт.Он отметил, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. ВСУ пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково.Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но противнику придется сдать весь левобережный плацдарм на Осколе, заключил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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изюм
балаклея
оскол
харьковская область
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новости, изюм, балаклея, оскол, геннадий алехин, вс рф, харьковская область, наступление, купянск, детали, сво, спецоперация
Новости, Изюм, Балаклея, Оскол, Геннадий Алехин, ВС РФ, Харьковская область, наступление, Купянск, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт

04:40 31.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Многие говорят, что Купянск якобы превратился в руины, но это не так. Там есть значительные разрушения, но эти разрушения понаделала сама Украина. Это украинская армия огнем артиллерии уничтожила административные здания, сообщил эксперт.
Он отметил, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. ВСУ пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково.
"При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана", — подчеркнул Алехин.
Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но противнику придется сдать весь левобережный плацдарм на Осколе, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмыОппозиционный латвийский журналист Юрий Алексеев, которому грозит до 15 лет тюрьмы за его профессиональную деятельность, сбежал в Белоруссию, где попросил политическое убежище. В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру он рассказал о своем деле и других политически мотивированных преследованиях в Латвии
 
НовостиИзюмБалаклеяОсколГеннадий АлехинВС РФХарьковская областьнаступлениеКупянскдеталиСВОСпецоперация
 
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