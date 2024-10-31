https://ukraina.ru/20241031/1058497364.html

ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт

ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт - 31.10.2024 Украина.ру

ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею, но им придется сдать левобережный плацдарм на Осколе — эксперт

Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-31T04:40

2024-10-31T04:40

2024-10-31T04:40

новости

изюм

балаклея

оскол

геннадий алехин

вс рф

харьковская область

наступление

купянск

детали

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Многие говорят, что Купянск якобы превратился в руины, но это не так. Там есть значительные разрушения, но эти разрушения понаделала сама Украина. Это украинская армия огнем артиллерии уничтожила административные здания, сообщил эксперт.Он отметил, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. ВСУ пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково.Если российские войска сохранят такой же темп продвижения, то можно надеяться, что в конце года они освободят Купянск. Впереди у военных еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но противнику придется сдать весь левобережный плацдарм на Осколе, заключил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058461185.html

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оскол

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новости, изюм, балаклея, оскол, геннадий алехин, вс рф, харьковская область, наступление, купянск, детали, сво, спецоперация