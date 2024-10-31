https://ukraina.ru/20241031/1058488431.html

Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию

Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию - 31.10.2024 Украина.ру

Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию

Практически все, кто ещё надеются увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой. За неосторожное высказывание сдать нацистам может даже собственный близкий родственник. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T04:00

2024-10-31T04:00

2024-10-31T04:00

новости

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нацисты

родственники

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детали

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территория

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Простым продвижением вперёд российской армии на Украине дело не решить – ВСУ будут последовательно превращать города в "фестунги" и сдавать их только превращёнными в развалины, сообщил эксперт. Практически все, кто ещё надеется когда-нибудь увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой, констатировал Ищенко."Вплоть до того, что собственный близкий родственник может сдать нацистам за неосторожное высказывание. Такие случаи мы помним и по 2022 году (и раньше), когда родители доносили на детей, дети на родителей, родные братья друг на друга", — добавил он.Сейчас СМИ перестали о них писать, но понятно, что с резким увеличением числа погибших, их родственники и друзья становятся всё менее толерантными к тем, кто до сих пор считает Россию родиной, подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html

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новости, россия, украина, нацисты, родственники, дети, детали, освобождение, территория, погибшие, сво