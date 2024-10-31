Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию
Практически все, кто ещё надеются увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой. За неосторожное высказывание сдать нацистам может даже собственный близкий родственник. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Простым продвижением вперёд российской армии на Украине дело не решить – ВСУ будут последовательно превращать города в "фестунги" и сдавать их только превращёнными в развалины, сообщил эксперт.
"Если же не двигаться вперёд, а ждать, когда у Украины закончится живая сила на нынешней линии соприкосновения, то о нашу армию последовательно убьют всех украинских дураков, а их там не менее 90%", — отметил политолог.
Практически все, кто ещё надеется когда-нибудь увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой, констатировал Ищенко.
"Вплоть до того, что собственный близкий родственник может сдать нацистам за неосторожное высказывание. Такие случаи мы помним и по 2022 году (и раньше), когда родители доносили на детей, дети на родителей, родные братья друг на друга", — добавил он.
Сейчас СМИ перестали о них писать, но понятно, что с резким увеличением числа погибших, их родственники и друзья становятся всё менее толерантными к тем, кто до сих пор считает Россию родиной, подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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