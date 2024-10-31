Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию - 31.10.2024 Украина.ру
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Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию
Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию - 31.10.2024 Украина.ру
Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию
Практически все, кто ещё надеются увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой. За неосторожное высказывание сдать нацистам может даже собственный близкий родственник. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T04:00
2024-10-31T04:00
новости
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нацисты
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освобождение
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Простым продвижением вперёд российской армии на Украине дело не решить – ВСУ будут последовательно превращать города в "фестунги" и сдавать их только превращёнными в развалины, сообщил эксперт. Практически все, кто ещё надеется когда-нибудь увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой, констатировал Ищенко."Вплоть до того, что собственный близкий родственник может сдать нацистам за неосторожное высказывание. Такие случаи мы помним и по 2022 году (и раньше), когда родители доносили на детей, дети на родителей, родные братья друг на друга", — добавил он.Сейчас СМИ перестали о них писать, но понятно, что с резким увеличением числа погибших, их родственники и друзья становятся всё менее толерантными к тем, кто до сих пор считает Россию родиной, подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html
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новости, россия, украина, нацисты, родственники, дети, детали, освобождение, территория, погибшие, сво
Новости, Россия, Украина, нацисты, родственники, дети, детали, освобождение, территория, погибшие, СВО

Сдать нацистам может близкий родственник: Ищенко о том, почему на Украине опасно говорить про Россию

04:00 31.10.2024
 
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Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Практически все, кто ещё надеются увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой. За неосторожное высказывание сдать нацистам может даже собственный близкий родственник. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Простым продвижением вперёд российской армии на Украине дело не решить – ВСУ будут последовательно превращать города в "фестунги" и сдавать их только превращёнными в развалины, сообщил эксперт.
"Если же не двигаться вперёд, а ждать, когда у Украины закончится живая сила на нынешней линии соприкосновения, то о нашу армию последовательно убьют всех украинских дураков, а их там не менее 90%", — отметил политолог.
Практически все, кто ещё надеется когда-нибудь увидеть на нынешних украинских территориях Россию жалуются, что им не с кем поговорить об этом, не рискуя жизнью или свободой, констатировал Ищенко.
"Вплоть до того, что собственный близкий родственник может сдать нацистам за неосторожное высказывание. Такие случаи мы помним и по 2022 году (и раньше), когда родители доносили на детей, дети на родителей, родные братья друг на друга", — добавил он.
Сейчас СМИ перестали о них писать, но понятно, что с резким увеличением числа погибших, их родственники и друзья становятся всё менее толерантными к тем, кто до сих пор считает Россию родиной, подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру
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Вчера, 13:35
Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останетсяАбсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева
 
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