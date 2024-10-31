https://ukraina.ru/20241031/1058496828.html

Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать Купянск

Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать Купянск - 31.10.2024 Украина.ру

Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать Купянск

ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда ВС РФ заходили в город. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-31T06:15

2024-10-31T06:15

2024-10-31T06:15

новости

купянск

россия

харьков

геннадий алехин

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эвакуация

харьковская область

детали

сво

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От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия, сообщил эксперт.Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда российские войска заходили в город. В обозримой перспективе противник может сдать Купянск, полагает обозреватель."Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать", — отметил полковник запаса.Населению врут, что якобы Россия разбила там все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки. То же самое было в сентябре 2022 года, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058459344.html

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новости, купянск, россия, харьков, геннадий алехин, наступление, эвакуация, харьковская область, детали, сво, вс рф, спецоперация