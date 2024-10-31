Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать Купянск
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда ВС РФ заходили в город. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия, сообщил эксперт.
"ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска", — отметил Алёхин.
Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда российские войска заходили в город. В обозримой перспективе противник может сдать Купянск, полагает обозреватель.
"Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать", — отметил полковник запаса.
Населению врут, что якобы Россия разбила там все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки. То же самое было в сентябре 2022 года, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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