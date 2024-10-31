Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США - 31.10.2024 Украина.ру
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Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США
Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США - 31.10.2024 Украина.ру
Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США
На Украине разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T05:30
2024-10-31T05:30
новости
курская область
сша
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
женщины
подростки
всу
мобилизация
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Надо иметь в виду, что Владимир Зеленский и его "американские друзья" давно уже приняли решение убить столько украинцев, сколько получится. То есть "дураки" будут драться за американские интересы, пока фронт не рухнет, отметил эксперт.Вплоть до того, что разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм, сообщил Ищенко.Он добавил, что при желании в сети можно найти массу роликов, на которых украинские женщины и подростки, осваивают курс молодого бойца с деревянными автоматами. Обычно эти ролики вызывают смех. Не удивительно, если последние резервы Зеленского, которые будут использованы, чтобы хоть на несколько часов удержать фронт от падения, окажутся тем самым женско-детским фольксштурмом, который сейчас бегает с деревянными автоматами, резюмировал автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html
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новости, курская область, сша, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, женщины, подростки, всу, мобилизация, резервы, детали, сво
Новости, Курская область, США, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, женщины, подростки, ВСУ, мобилизация, резервы, детали, СВО

Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США

05:30 31.10.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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На Украине разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Надо иметь в виду, что Владимир Зеленский и его "американские друзья" давно уже приняли решение убить столько украинцев, сколько получится. То есть "дураки" будут драться за американские интересы, пока фронт не рухнет, отметил эксперт.
Вплоть до того, что разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм, сообщил Ищенко.
Он добавил, что при желании в сети можно найти массу роликов, на которых украинские женщины и подростки, осваивают курс молодого бойца с деревянными автоматами. Обычно эти ролики вызывают смех.
"Но пару-тройку лет назад так же смеялись над украинскими мужиками средних лет, которые с этими же деревянными автоматами, вспоминали или впервые обретали навыки ведения боевых действий. За последние три года почти всех этих мужиков нам пришлось убить или вывести из строя иным способом", — констатировал политолог.
Не удивительно, если последние резервы Зеленского, которые будут использованы, чтобы хоть на несколько часов удержать фронт от падения, окажутся тем самым женско-детским фольксштурмом, который сейчас бегает с деревянными автоматами, резюмировал автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
Об актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
Танк Т-62
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