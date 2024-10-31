https://ukraina.ru/20241031/1058485199.html

Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США

Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США - 31.10.2024 Украина.ру

Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США

На Украине разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T05:30

2024-10-31T05:30

2024-10-31T05:30

новости

курская область

сша

украина

ростислав ищенко

владимир зеленский

женщины

подростки

всу

мобилизация

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Надо иметь в виду, что Владимир Зеленский и его "американские друзья" давно уже приняли решение убить столько украинцев, сколько получится. То есть "дураки" будут драться за американские интересы, пока фронт не рухнет, отметил эксперт.Вплоть до того, что разговоры о мобилизации на фронт женщин и подростков уже сейчас реализуются не только путём агитации записываться в добровольцы, но и за счёт формирования структур, до боли напоминающих фольксштурм, сообщил Ищенко.Он добавил, что при желании в сети можно найти массу роликов, на которых украинские женщины и подростки, осваивают курс молодого бойца с деревянными автоматами. Обычно эти ролики вызывают смех. Не удивительно, если последние резервы Зеленского, которые будут использованы, чтобы хоть на несколько часов удержать фронт от падения, окажутся тем самым женско-детским фольксштурмом, который сейчас бегает с деревянными автоматами, резюмировал автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руОб актуальной обстановке в Курской области, настроениях и задачах российских военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html

курская область

сша

украина

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новости, курская область, сша, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, женщины, подростки, всу, мобилизация, резервы, детали, сво