https://ukraina.ru/20241031/1058497809.html

Хамская месть за Селидово

Хамская месть за Селидово - 31.10.2024 Украина.ру

Хамская месть за Селидово

Киевский горсовет рассматривает вопрос о сносе памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой (Горенко). Оба урождённые киевляне. Оба перед бандеровцами ничем не провинились.

2024-10-31T06:41

2024-10-31T06:41

2024-10-31T07:23

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ссср

селидово

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Булгаков вообще умер раньше, чем бандеровщина стала актуальной для СССР. При его жизни ОУН* донимала враждебную СССР Польшу, в составе которой тогда находились примерно 7 современных областей (не только будущий бандеровский заповедник в Галиции но вообще вся Западная Украина).Михаил Афанасьевич, правда не любил петлюровцев, а те были предшественниками бандеровцев (бандеровщина из петлюровщины выросла). Но он и советскую власть не жаловал (с которой бандеровцы воевали вместе с вермахтом и даже после вермахта, уже на деньги США). Это не мешало Сталину ценить его талант и обеспечивать постановку его пьес в театрах. Орденами Булгакова в СССР не награждали, но и в ГУЛАГ не отправляли. Идейно он власти был чужд, но художественно велик.Главное же, до сих пор памятник Булгакову современных бандеровцев не беспокоил. Не сказать, чтобы они его любили, но музей в доме Булгакова на Андреевском спуске работал, сотрудники его поддерживали майдан и поддерживались публикой с майдана. Периодически его пытались закрыть (в том числе и вспоминая, что Булгаков не любил петлюровцев), но в реальности это были не идеологические разногласия, а попытки под благовидным предлогом отжать двухэтажный особняк в историческом центре Киева. Думаю, что если бы это удалось, то вместо музея какой-нибудь галицийский вуйко открыл бы в особнячке ресторан или гостиницу "Булгаков" и радостно зарабатывал бы деньги на "украинофобе".Ахматову украинско-бандеровская тема не интересовала в принципе, а с советской властью у неё были личные разногласия похлеще чем у Булгакова: муж расстрелян, а сын за два захода между 1938 и 1956 годами отсидел 12 лет, с перерывом в 1944-45 годах на войну. Так что, с учётом полёта бандеровской фантазии, вполне допускающей, что это древние укры, помимо изобретения огня, плуга и колеса, упорядочили первобытный хаос, отделили небо от земли, а сушу от моря, создали зверей и растения, а уж потом Бог увидел, что это хорошо и под их чутким руководством сотворил Адама и Еву, Ахматову вполне можно было подавать необандеровцам, как украинку, пострадавшую от злых советских "москалей" только за то, что по ночам, надев вышиванку и укрывшись с головой одеялом, шёпотом пела песни своей родины.Бандеровская публика невзыскательная, академиев не кончала, Ахматову не читала – поверила бы безоговорочно, а что там по этому поводу думают "москали" и прочие американцы бандеровцев не интересует. Заявляют же они на голубом глазу, что уже двести тысяч лет назад укры создали великую цивилизацию, построили пирамиды, Эрмитаж и Биг Бен и летали по звёздам, открывая иные миры, пока коварные "москали" всё не испоганили (откуда только взялись?). Сейчас по интернету бегал бы миллион свидетелей "великой украинской поэтессы Ганны Гахматовой", дальней родственницы не менее великого древнеукраинского императора Гатиллы, разрушившего "москальскую" Римскую империю с окрестностями.Очень такая миленькая история получилась бы, вполне в бандеровском "древнеукраинском" духе. Заодно можно пару-тройку докторских диссертаций защитить (по истории, литературе и по физике). Почему по физике сам не знаю, наверное потому, что украинцы не догадываются о существовании квантовой механики, а химию считают руководством по самогоноварению. Но диссертацию на тему "роль Ахматовой в расщеплении ядра украинского атома" они бы точно защитили. А что? Новое слово в науке, не нравится – опровергайте.И тем не менее, горсовет, под чутким руководством мэра Киева Виталия Кличко (того самого, родившегося в Киргизии и до 1985 года жившего в Чехословакии, потомка репрессированных, что уже пятнадцать лет готовится избраться президентом Украины, да всё никак не соберётся), планирует снести памятники двум писателям, каждый из которых способен прославить десять украин. Украины приходят и уходят, а великая литература остаётся.Более того, великая литература – наследие всего человечества. Так что киевские власти, в полном согласии с бандой нацифицированных грабителей и убийц с Банковой, собирается плюнуть в душу не русским, а всему человечеству. Но прежде всего тем своим согражданам, которые, как монахи в тёмные века, наступившие в Европе после падения Западной Римской империи, ещё хранят остатки научных знаний и общей культуры, окружённые торжествующими варварами.Происходящее сегодня на Украине можно было бы выпукло показать, написав картину в стиле Иеронима Босха "Торжествующий хам, топчущий умирающую цивилизацию". При этом хама надо было бы изобразить в виде огромной, грязной, безобразной свиньи с оселедцем.Украинские нацисты и примкнувшие к ним идиоты вроде Кличко, которому в детстве, судя по всему, провели ампутацию мозга, чтобы на ринге он не получил сотрясения, думают, что уничтожая остатки всего, что хоть как-то напоминает о России, они укрепляют украинскую идею, заставляя оболваненные массы забыть о том, что когда-то (до своего обукраинивания) они были богатыми и успешными, но русскими. Они считают, что уничтожая памятники, а с ними и народную память, они заставляют забыть о потерявших "стратегическое значение" Селидово, Горняке, о готовящемся потерять его Курахово, о стремительно приближающейся очереди Покровска и Купянска.Они думают, что так мстят "москалям", делают им больно.Также они думали, когда под гром фанфар выступали на войну с Россией, грозясь принести её голову своему американскому хозяину, который за это даст полную миску корма. Результат известен. Как говорил булгаковский профессор Преображенский "этим баритонам", в любой непонятной ситуации поющим "Щэ нэ вмэрла", надо себя по затылку лупить (если они, конечно, хотят хоть что-то в своей стране улучшить). Впрочем, что это я? Они не хотят.Им и так хорошо. Каждый украинский труп, каждый разрушенный дом, каждая сломанная жизнь, имеют цену в долларах, поступающих на их счета в британских и американских банках. Этими счетами они рассчитывают воспользоваться, когда Украина будет уничтожена в ноль, когда пыль от рухнувших памятников Бандере, смешавшись с пылью от разрушенных городов, покроет поля, заброшенные ибо хлеборобы полегли в этих самых полях во славу банковских счетов Зеленского, Кличко и компании.Их ждёт разочарование: заботливо сохранённые ими деньги вернутся к своим настоящим хозяевам. Сделавший своё дело клоун может брать свой колпак с бубенчиками и идти выступать перед клошарами под мостом Александра III. Будет глубоко символично. Боксёра же, если клоун заработает на прокорм его могучей тушки, пусть возьмёт к себе носильщиком реквизита.Но они ещё не знают о своих истинных перспективах, верят в "солнце Аустерлица" и рассчитывают, в отличие от уничтожаемых ими подданных, жить долго и хорошо (а будут плохо, но недолго). Поэтому пока и куражатся.Истинная причина их нелюбви к Булгакову и Ахматовой, к Пушкину и Екатерине Великой, ко всему, что испокон веков до наших дней составляет гордость Земли Русской, заключается в том, что они являются квинтэссенцией торжествующего хама. Хаму не просто противны, но смертельно опасны цивилизация и культура. Чтобы превратить народ в толпу покорных зомби, исправно умирающих ради прибылей хозяина, прежде всего надо лишить его исторической памяти, оторвать от культурных корней. Тогда народ легко превращается в жвачное животное, мечтающее о тёплом стойле, вкусном сене и не способном задуматься о том куда регулярно исчезают "коллеги" из соседних стойл.Хам ненавидит Ахматову и Булгакова потому, что Ахматова и Булгаков ненавидели хама. Любого: советского, антисоветского, петлюровского, бандеровского, европейского. Идеологический окрас их не интересовал. Хам является антитезой цивилизации в любом идейном убранстве. Хам несёт смерть и разрушения потому, что иначе не способен удовлетворить свои постоянно растущие жрачные потребности выбегалловского кадавра. Хам не умеет создавать, зато любит потреблять. Поскольку же созданное другими, попав под власть хама быстро заканчивается, для продолжения банкета хаму необходимо сокращать количество претендентов на потребление. Что и происходит на Украине.Поэтому я уже тридцать лет говорю, что Украину не спасти, не ликвидировав захватившего её хама, а теперь уж и вовсе спасать поздно – слишком долго хам там властвовал, слишком много уничтожил, слишком проредил народец, слишком надёжно вложил в голову временно уцелевшим, что культура и цивилизация – "москальские" забавы.В истории не раз случалось, что торжествующий хам превращал цветущую цивилизацию в вонючий пустырь, в кладбище. Хам на этом пустыре умирал последним. А потом всё равно приходила цивилизация и всё начиналось сначала.Украина давно стала государством торжествующего хама. Поэтому меня совсем не удивляет желание хамской власти избавиться от памяти об Ахматовой и Булгакове. Удивляет, что так поздно. Видно раньше "важным делом" были заняты – доходы делили, а теперь, перед уходом решили окончательную зачистку произвести, чтобы у возвращающейся цивилизации не осталось сомнений: "Здесь был хам!" - вот и след оставил.О других особенностях украинского государства и его населения - в статье Ростислава Ищенко "Разрушительный потенциал свободного народа Украины"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, ссср, селидово, михаил булгаков, виталий кличко, ростислав ищенко, оун, мнения