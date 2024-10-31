https://ukraina.ru/20241031/1058494746.html

Смогут ли югославские танки остановить российский натиск? Украина в международном контексте

Смогут ли югославские танки остановить российский натиск? Украина в международном контексте - 31.10.2024 Украина.ру

Смогут ли югославские танки остановить российский натиск? Украина в международном контексте

Западная пресса на минувшей неделе отметила успехи Вооруженных сил России на украинском фронте. За октябрь этого года Россия завоевала на Украине больше всего территорий с начала военной спецоперации, пишет 29 октября Die Welt

2024-10-31T05:03

2024-10-31T05:03

2024-10-31T05:03

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Немецкая газета со ссылкой на информационное агентство AFP и данные американского Института изучения войны (ISW) сообщает, что с начала октября российская армия продвинулась на территорию Украины на 478 квадратных километра. Это больше, чем в августе и сентябре, когда территориальные приобретения российской армии составили 477 и 459 квадратных километров соответственно, напоминает издание.Немецкие журналисты подчеркивают, что две трети территориальных приобретений России в октябре пришлись на Донецкую Народную Республику, где российские войска приближаются к Покровску с юга и востока."Последний раз российские войска так продвигались в самом начале специальной военной операции, в марте, когда они направлялись к Киеву", - пишет Die Welt.Военное поражение Украины уже невозможно скрывать, комментируют ситуацию на украинском фронте читатели французской газеты Le Figaro."Россия выиграет в этом конфликте – причем уверенно. Чтобы спасти репутацию, НАТО, Украина и Европа будут торговаться за псевдодележку украинской территории", - пишет один из читателей. По его мнению, Россия всегда знала, что победит, по причине количества личного состава и вооружений, которые ей удалось собрать.Второй читатель французской газеты призывает "поскорее остановить этот американский конфликт, который не должен был и начинаться". Иначе, он рискует продолжаться до последнего украинца, отмечает он.Третий полагает, что ситуация на фронте сможет измениться не раньше середины зимы, когда в США вступит в должность новый президент."Иначе Украину принудят к переговорам на невыгодных условиях – весной. Киев не может победить Россию в конфликте на истощение, даже с западным оружием и чемоданами долларов. Люди, которые с 2005–2010 годов толкали страну на конфронтацию с Россией, сейчас не на фронте. Они, наверное, в Грузии, пытаются вести свою игру теперь уже там", - подчеркивает читатель Le Figaro.Берите пример с ГрузииЕсли Украина хочет обрести настоящую свободу, она должна брать пример с Грузии, пишет 29 октября турецкий Sabah. По словам авторов издания, мир во главе с Атлантикой рушится, и проекты США, как лидера этого блока, срываются один за другим.Американская внешняя политика дает сбои в том числе в Закавказье – регионе, обладающим ключевым геополитическим значением. Ярчайший тому пример – Грузия, считают турецкие журналисты."Давайте не забывать, что Грузия распалась, потому что, как и нынешняя Украина, вступила в войну с Россией ради интересов США в 2008 году. Вот только потеряв Абхазию и Южную Осетию, Грузия так и не получила защиты от США и Европы. Страна, брошенная на произвол судьбы, смогла медленно восстановиться, но отдалилась от Запада", - напоминает Sabah.Авторы издания подчеркивают, что Грузия как государство, которое стоит на пересечении Европы и Азии, имеет большое стратегическое значение, несмотря на сравнительно небольшое количество населения – всего четыре миллиона человек. До сих пор США и Европа использовали Грузию в качестве фронта против своих соперников, особенно против России, Турции и Ирана. Это был бесценный форпост для Запада, пишут турецкие журналисты."Однако Грузия, сумевшая выбраться из ямы, в которой она оказалась благодаря Западу, путем трансформации своей политики и стратегии заявляет, что она больше не будет подрядчиком и жертвой империалистических проектов. Одним словом, остается лишь пожелать того же Украине и другим империалистическим марионеткам", - отмечает издание.Старое за новоеТо, что фронт на Донбассе сыпется отнюдь не значит, что украинцы перестанут воевать. В Хорватии, которая является союзником Украины по линии НАТО и не только, придумали способ, как снабдить Киев танками и при этом извлечь какую-то пользу для себя.The National Interest в публикации от 30 октября сообщает, что Загреб планирует купить у Германии 50 танков Leopard 2A8, а взамен отправить на Украину 30 танков советской постройки и 30 боевых машин пехоты.Кроме того, Берлин и Загреб взяли на себя обязательство предоставить Киеву запчасти и боеприпасы со складов хорватской армии, утверждает издание.На вооружении хорватской армии состоят 75 танков M-84A4. Это модернизированная версия основного боевого танка югославского производства, сделанного на основе танка третьего поколения времен холодной войны Т-72. M-84 был принят на вооружение югославской армии в середине 1980-х годов, а на завершающем этапе холодной войны немного усовершенствован. Там были такие новшества, каких не имел Т-72, прежде всего, композитная броня и система управления огнем югославской конструкции, напоминает The National Interest.После распада Югославии в 1990-х годах М-84 остались на вооружении в армиях Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии и Словении.Весной 2022 года Словения также обещала передать Киеву 14 М-84 в обмен на немецкие "Леопарды 2". Так как Берлин предложил Любляне неудовлетворительное количество "Леопардов", переговоры зашли в тупик.В ожидании американских выборов…Примерно в то время, когда президентская кампания в США вступала в окончательную стадию, Владимир Зеленский в украинском парламенте представил давно ожидаемый новый "план победы". До этого он уже представил этот план американскому президенту Джо Байдену и европейским лидерам, которых он, мягко говоря, не впечатлил, напоминает хорватское издание Geopolitika.news в статье, опубликованной 30 октября."Пока американское высшее руководство отмечает, что план Владимира Зеленского требует дополнительного изучения и доработки, а это, мягко говоря, означает отказ". – отмечает автор статьи.Но когда в конце января в Белом доме появится новая администрация, ей придется принять окончательное решение о том, как поступать в дальнейшем не только с этим планом, но и с Украиной вообще.А что делать, если у США нет ресурсов на поддержание глобальных амбиций? Американские ресурсы и возможности истощаются, но Вашингтон упрямо продолжает расширять список серьезных врагов, пишет Майкл Брендан Доэрти в статье, опубликованной на страницах The National Review."Следует ли нам помогать Украине в отражении российского наступления, как будто эта страна является фактическим членом НАТО? Или мы должны признать, что Украина находится на периферии наших интересов, а Россия пойдет на еще большие жертвы и риски, чтобы добиться нужного ей результата?", - задается вопросами автор американского издания.По словам Доэрти, вооруженный конфликт на Украине научил США, что любая война, не доведенная до ядерного конфликта, требует большого количества людей и ресурсов. Именно этого не хватает американскому государству, которое вынуждено замораживать военные расходы, хотя и обещает всему миру активнее бороться с усиливающимися врагами, отмечает он."Такая нагрузка будет только увеличиваться, а Америка в это самое время будет все больше стареть, дряхлеть, жиреть, действовать менее напористо, все больше страшиться рисков и проявлять меньше готовности жертвовать своей молодежью, которой и так становится все меньше", - прогнозирует Доэрти.Кто виноват?Хаос на Украине спровоцировала внешняя политика США, рассказал в интервью китайскому изданию Global Times американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.По его словам, главная причина вооруженного конфликта на Украине – это попытка Запада включить Украину в состав НАТО. Маршаймер назвал США основной движущей силой, стоявшей за этим решением."А русские с самого начала предельно ясно говорили, что это неприемлемо. Тем не менее, мы продолжаем подталкивать Украину к членству в альянсе", - отметил американский политолог.Вместо стремления остановить военные действия США подталкивают их и затягивают, чтобы Украина смогла разгромить русских, добавил он. Однако он считает это ошибочным - США не надо было пытаться сделать Украину членом НАТО. Наоборот, когда начались боевые действия, Америке надо было сделать все возможное, чтобы прекратить их, подытожил Джон Миршаймер.Иностранные СМИ массово признают реальность – Вооруженные силы РФ день за днем освобождают новые и новые населенные пункты на Донбассе. Инициативу российских войск уже игнорировать никак нельзя. Однако мало кто берется прогнозировать дальнейший ход боевых действий. Без западной военной помощи Киев не сможет остановить натиск русских, но перспектива оказания этой помощи по крайней мере крайне неясна хотя бы до формирования новой американской администрации.Больше о ситуации на фронте в статье Александра Чаленко Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

https://ukraina.ru/20241030/1058449871.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, нато, global times, т-72 "урал", хорватия, германия