Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины - 31.10.2024 Украина.ру
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Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины
Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины - 31.10.2024 Украина.ру
Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины
В отличие от российской деревни, украинские сёла жили полунатуральным хозяйством – кормили себя и продавали излишек на рынках. Сейчас масса сельских жителей на Украине погибла или потеряла трудоспособность на войне. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T05:00
2024-10-31T05:00
новости
украина
молдавия
россия
ростислав ищенко
население
мобилизация
село
рынки
сельское хозяйство
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На Украине ситуация с населением в сельской местности, где мужчин начали выгребать на войну подчистую уже давно и где во многих сёлах мужского населения не осталось в принципе, гораздо хуже, чем в крупных городах, рассказал автор.По словам Ищенко, включённость украинского сельского населения в общую экономику страны обеспечивали стихийные придорожные рынки и перекупщики, которые поставляли сельскохозяйственную продукцию на молокозаводы и на рынки крупных городов."Крупные земельные латифундии, с участием иностранного капитала, к украинскому селу никакого отношения не имели. Они были ориентированы на внешние рынки и нанимали ограниченное количество работников, причём местные кадры далеко не всегда их устраивали", — подчеркнул эксперт.Сейчас масса сельских жителей погибла или потеряла трудоспособность на войне, а традиционные связи разорваны или разрываются. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, поездка в город становится всё дороже и опаснее из-за деятельности ТЦК, резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, почему прошедшие в Молдавии выборы и референдум являются антимолдавскими, но не являются антироссийскими — в статье Владимира Скачко Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада на сайте Украина.ру
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новости, украина, молдавия, россия, ростислав ищенко, население, мобилизация, село, рынки, сельское хозяйство, детали, мужчины, город
Новости, Украина, Молдавия, Россия, Ростислав Ищенко, население, мобилизация, село, рынки, Сельское хозяйство, детали, мужчины, город

Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины

05:00 31.10.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В отличие от российской деревни, украинские сёла жили полунатуральным хозяйством – кормили себя и продавали излишек на рынках. Сейчас масса сельских жителей на Украине погибла или потеряла трудоспособность на войне. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
На Украине ситуация с населением в сельской местности, где мужчин начали выгребать на войну подчистую уже давно и где во многих сёлах мужского населения не осталось в принципе, гораздо хуже, чем в крупных городах, рассказал автор.
"В отличие от российской деревни, которая в последние десятилетия выстроила вполне современное товарное сельское хозяйство, украинские сёла жили полунатуральным хозяйством – кормили себя и продавали излишек на рынках соседних городов", — отметил политолог.
По словам Ищенко, включённость украинского сельского населения в общую экономику страны обеспечивали стихийные придорожные рынки и перекупщики, которые поставляли сельскохозяйственную продукцию на молокозаводы и на рынки крупных городов.
"Крупные земельные латифундии, с участием иностранного капитала, к украинскому селу никакого отношения не имели. Они были ориентированы на внешние рынки и нанимали ограниченное количество работников, причём местные кадры далеко не всегда их устраивали", — подчеркнул эксперт.
Сейчас масса сельских жителей погибла или потеряла трудоспособность на войне, а традиционные связи разорваны или разрываются. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, поездка в город становится всё дороже и опаснее из-за деятельности ТЦК, резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О том, почему прошедшие в Молдавии выборы и референдум являются антимолдавскими, но не являются антироссийскими — в статье Владимира Скачко Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада на сайте Украина.ру
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