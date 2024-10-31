https://ukraina.ru/20241031/1058477897.html

Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины

Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины - 31.10.2024 Украина.ру

Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины

В отличие от российской деревни, украинские сёла жили полунатуральным хозяйством – кормили себя и продавали излишек на рынках. Сейчас масса сельских жителей на Украине погибла или потеряла трудоспособность на войне. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T05:00

2024-10-31T05:00

2024-10-31T05:00

новости

украина

молдавия

россия

ростислав ищенко

население

мобилизация

село

рынки

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101494/60/1014946024_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_29a5271e5aa8eeea1f063cfc3d1626b4.jpg

На Украине ситуация с населением в сельской местности, где мужчин начали выгребать на войну подчистую уже давно и где во многих сёлах мужского населения не осталось в принципе, гораздо хуже, чем в крупных городах, рассказал автор.По словам Ищенко, включённость украинского сельского населения в общую экономику страны обеспечивали стихийные придорожные рынки и перекупщики, которые поставляли сельскохозяйственную продукцию на молокозаводы и на рынки крупных городов."Крупные земельные латифундии, с участием иностранного капитала, к украинскому селу никакого отношения не имели. Они были ориентированы на внешние рынки и нанимали ограниченное количество работников, причём местные кадры далеко не всегда их устраивали", — подчеркнул эксперт.Сейчас масса сельских жителей погибла или потеряла трудоспособность на войне, а традиционные связи разорваны или разрываются. В городах остаётся всё меньше платежеспособного населения, поездка в город становится всё дороже и опаснее из-за деятельности ТЦК, резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, почему прошедшие в Молдавии выборы и референдум являются антимолдавскими, но не являются антироссийскими — в статье Владимира Скачко Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058461185.html

украина

молдавия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, россия, ростислав ищенко, население, мобилизация, село, рынки, сельское хозяйство, детали, мужчины, город