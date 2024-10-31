Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов" - 31.10.2024 Украина.ру
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Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"
Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов" - 31.10.2024 Украина.ру
Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"
Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские. Хоть формально они являются гражданами другого государства, в России народ их чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам во время Великой Отечественной войны, а как к власовцам. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T05:15
2024-10-31T05:15
новости
украина
ростислав ищенко
потери
потери всу
раненые
пенсии
убитые
детали
сво
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Уже сейчас все имеющиеся числа потерь Украины, в том числе поддающиеся проверке (петиции, некрологи) выводят на среднюю оценку в 600-700 тысяч человек, сообщил эксперт.При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество убитых может перевалить за миллион, отметил политолог.Он отметил, что немцы после войны платили пенсии своим генералам и солдатам, воевавшим за Германию. Коллаборационистам нигде пенсии не платили. Те, кто избег казни, попадали на гособеспечение в тюрьму. Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские, уточнил эксперт."Хоть формально они (украинские военные. — Ред.) являются гражданами другого государства, у нас их народ чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам, а как к власовцам. Так что проблема социального обеспечения калек из ВСУ имеет для нас не только общегуманитарное, но и конкретное моральное наполнение", — подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, как вслед за политикой и политической элитой на Украине произошла деградация культуры — в интервью ДмитрияТабачника: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241030/1058486811.html
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новости, украина, ростислав ищенко, потери, потери всу, раненые, пенсии, убитые, детали, сво, родственники, всу, украинская армия
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, потери, потери ВСУ, раненые, пенсии, убитые, детали, СВО, родственники, ВСУ, украинская армия

Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"

05:15 31.10.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские. Хоть формально они являются гражданами другого государства, в России народ их чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам во время Великой Отечественной войны, а как к власовцам. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Уже сейчас все имеющиеся числа потерь Украины, в том числе поддающиеся проверке (петиции, некрологи) выводят на среднюю оценку в 600-700 тысяч человек, сообщил эксперт.
При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество убитых может перевалить за миллион, отметил политолог.
"Но чем больше убитых [украинских военных], тем хуже к нам будут относиться их друзья и родственники, а чем больше калек, тем острее стоит проблема социального обеспечения наших бывших врагов, получивших инвалидность в тот момент, когда пытались нас уничтожить", — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что немцы после войны платили пенсии своим генералам и солдатам, воевавшим за Германию. Коллаборационистам нигде пенсии не платили. Те, кто избег казни, попадали на гособеспечение в тюрьму. Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские, уточнил эксперт.
"Хоть формально они (украинские военные. — Ред.) являются гражданами другого государства, у нас их народ чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам, а как к власовцам. Так что проблема социального обеспечения калек из ВСУ имеет для нас не только общегуманитарное, но и конкретное моральное наполнение", — подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О том, как вслед за политикой и политической элитой на Украине произошла деградация культуры — в интервью ДмитрияТабачника: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура на сайте Украина.ру
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:22
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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