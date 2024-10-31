Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"
Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские. Хоть формально они являются гражданами другого государства, в России народ их чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам во время Великой Отечественной войны, а как к власовцам. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Уже сейчас все имеющиеся числа потерь Украины, в том числе поддающиеся проверке (петиции, некрологи) выводят на среднюю оценку в 600-700 тысяч человек, сообщил эксперт.
При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество убитых может перевалить за миллион, отметил политолог.
"Но чем больше убитых [украинских военных], тем хуже к нам будут относиться их друзья и родственники, а чем больше калек, тем острее стоит проблема социального обеспечения наших бывших врагов, получивших инвалидность в тот момент, когда пытались нас уничтожить", — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что немцы после войны платили пенсии своим генералам и солдатам, воевавшим за Германию. Коллаборационистам нигде пенсии не платили. Те, кто избег казни, попадали на гособеспечение в тюрьму. Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские, уточнил эксперт.
"Хоть формально они (украинские военные. — Ред.) являются гражданами другого государства, у нас их народ чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам, а как к власовцам. Так что проблема социального обеспечения калек из ВСУ имеет для нас не только общегуманитарное, но и конкретное моральное наполнение", — подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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