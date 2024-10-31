https://ukraina.ru/20241031/1058493748.html

Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"

Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов" - 31.10.2024 Украина.ру

Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"

Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские. Хоть формально они являются гражданами другого государства, в России народ их чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам во время Великой Отечественной войны, а как к власовцам. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T05:15

2024-10-31T05:15

2024-10-31T05:15

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украина

ростислав ищенко

потери

потери всу

раненые

пенсии

убитые

детали

сво

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Уже сейчас все имеющиеся числа потерь Украины, в том числе поддающиеся проверке (петиции, некрологи) выводят на среднюю оценку в 600-700 тысяч человек, сообщил эксперт.При этом потери ВСУ растут с ужасающей скоростью и уже в начале 2025 года количество убитых может перевалить за миллион, отметил политолог.Он отметил, что немцы после войны платили пенсии своим генералам и солдатам, воевавшим за Германию. Коллаборационистам нигде пенсии не платили. Те, кто избег казни, попадали на гособеспечение в тюрьму. Сейчас по ту сторону фронта большинство составляют бывшие русские, уточнил эксперт."Хоть формально они (украинские военные. — Ред.) являются гражданами другого государства, у нас их народ чаще называет предателями. То есть, относятся к ним не как к немцам, а как к власовцам. Так что проблема социального обеспечения калек из ВСУ имеет для нас не только общегуманитарное, но и конкретное моральное наполнение", — подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, как вслед за политикой и политической элитой на Украине произошла деградация культуры — в интервью ДмитрияТабачника: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058486811.html

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новости, украина, ростислав ищенко, потери, потери всу, раненые, пенсии, убитые, детали, сво, родственники, всу, украинская армия