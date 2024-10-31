"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения
После того, как российская армия вернет Херсон, в город вернётся работающая в эвакуации обладминистрация и какая-то часть жителей. Но даже если в освобождённом городе будет проживать 45-50 тысяч жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По украинским данным на нынешний момент в Херсоне проживает 30-40 тысяч жителей. На пике, в 1992 году, в городе проживало свыше 368 тысяч человек. К началу российской спецоперации численность жителей снизилась до 279 тысяч человек, отмечает автор.
По словам эксперта, часть жителей Херсона бежала при вступлении российских войск. Кто-то уехал в эвакуацию, когда русская армия была вынуждена покинуть город.
Но даже после этого, вернувшаяся в город украинская администрация насчитала 70-80 тысяч жителей. То есть, за последние полтора года (уже после отступления ВС РФ) население Херсона сократилось в два раза, а за тридцать два года в десять раз, констатировал политолог.
"Скоро мы вернём Херсон. В город вернётся работающая сейчас в эвакуации обладминистрация, возможно, какая-то часть жителей. Так что, с бегством украинской администрации, украинской полиции, местного отделения СБУ и разных наци-активистов численность населения, возможно, не упадёт, а в лучшем случае немного вырастет", — подчеркнул Ищенко.
Но даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч жителей, выжить они смогут только при условии постоянной гуманитарной поддержки, указал он.
По своей структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами они не смогут поддерживать даже коммунальное хозяйство огромного города, резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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