"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения - 31.10.2024 Украина.ру
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"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения
"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения - 31.10.2024 Украина.ру
"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения
После того, как российская армия вернет Херсон, в город вернётся работающая в эвакуации обладминистрация и какая-то часть жителей. Но даже если в освобождённом городе будет проживать 45-50 тысяч жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T03:15
2024-10-31T03:15
новости
херсон
украина
россия
ростислав ищенко
администрация
коммунальное хозяйство
жители
мирные жители
население
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По украинским данным на нынешний момент в Херсоне проживает 30-40 тысяч жителей. На пике, в 1992 году, в городе проживало свыше 368 тысяч человек. К началу российской спецоперации численность жителей снизилась до 279 тысяч человек, отмечает автор.По словам эксперта, часть жителей Херсона бежала при вступлении российских войск. Кто-то уехал в эвакуацию, когда русская армия была вынуждена покинуть город. Но даже после этого, вернувшаяся в город украинская администрация насчитала 70-80 тысяч жителей. То есть, за последние полтора года (уже после отступления ВС РФ) население Херсона сократилось в два раза, а за тридцать два года в десять раз, констатировал политолог. Но даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч жителей, выжить они смогут только при условии постоянной гуманитарной поддержки, указал он.По своей структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами они не смогут поддерживать даже коммунальное хозяйство огромного города, резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241029/1058438376.html
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новости, херсон, украина, россия, ростислав ищенко, администрация, коммунальное хозяйство, жители, мирные жители, население, сво, спецоперация, детали, освобождение
Новости, Херсон, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, администрация, коммунальное хозяйство, жители, мирные жители, население, СВО, Спецоперация, детали, освобождение

"Скоро мы вернем Херсон": Ищенко о том, с какими проблемами может столкнуться город после освобождения

03:15 31.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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После того, как российская армия вернет Херсон, в город вернётся работающая в эвакуации обладминистрация и какая-то часть жителей. Но даже если в освобождённом городе будет проживать 45-50 тысяч жителей, они смогут выжить только при условии постоянной гуманитарной поддержки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По украинским данным на нынешний момент в Херсоне проживает 30-40 тысяч жителей. На пике, в 1992 году, в городе проживало свыше 368 тысяч человек. К началу российской спецоперации численность жителей снизилась до 279 тысяч человек, отмечает автор.
По словам эксперта, часть жителей Херсона бежала при вступлении российских войск. Кто-то уехал в эвакуацию, когда русская армия была вынуждена покинуть город.
Но даже после этого, вернувшаяся в город украинская администрация насчитала 70-80 тысяч жителей. То есть, за последние полтора года (уже после отступления ВС РФ) население Херсона сократилось в два раза, а за тридцать два года в десять раз, констатировал политолог.
"Скоро мы вернём Херсон. В город вернётся работающая сейчас в эвакуации обладминистрация, возможно, какая-то часть жителей. Так что, с бегством украинской администрации, украинской полиции, местного отделения СБУ и разных наци-активистов численность населения, возможно, не упадёт, а в лучшем случае немного вырастет", — подчеркнул Ищенко.
Но даже если в освобождённом Херсоне будет проживать 45-50 тысяч жителей, выжить они смогут только при условии постоянной гуманитарной поддержки, указал он.
По своей структуре население Херсона будет состоять из управленцев, силовиков и членов их семей, а также из пенсионеров и инвалидов, которым просто некуда деться. Своими силами они не смогут поддерживать даже коммунальное хозяйство огромного города, резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
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