https://ukraina.ru/20241031/1058496514.html

Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои

Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои - 31.10.2024 Украина.ру

Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои

От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-31T04:30

2024-10-31T04:30

2024-10-31T04:30

новости

россия

оскол

купянск

геннадий алехин

наступление

харьковская область

плацдарм

детали

сво

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Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, рассказал эксперт.Также необходимо учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу, добавил он."Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия", — подчеркнул Алёхин.ВСУ не будут "держаться зубами" за левобережную часть Купянска. Противник оставит город, там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду на левобережье, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058449871.html

россия

оскол

купянск

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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, наступление, харьковская область, плацдарм, детали, сво, спецоперация, вс рф