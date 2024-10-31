Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, рассказал эксперт.
"В районе Боровой тоже есть мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке, но он разбит). Что касается района Синьковки, то ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои", — подчеркнул полковник запаса.
Также необходимо учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу, добавил он.
"Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия", — подчеркнул Алёхин.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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