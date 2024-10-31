Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои - 31.10.2024 Украина.ру
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Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои
Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои - 31.10.2024 Украина.ру
Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои
От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-31T04:30
2024-10-31T04:30
новости
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
наступление
харьковская область
плацдарм
детали
сво
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Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, рассказал эксперт.Также необходимо учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу, добавил он."Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия", — подчеркнул Алёхин.ВСУ не будут "держаться зубами" за левобережную часть Купянска. Противник оставит город, там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду на левобережье, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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россия
оскол
купянск
харьковская область
Украина.ру
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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, наступление, харьковская область, плацдарм, детали, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, наступление, Харьковская область, плацдарм, детали, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Полковник запаса: В районе Синьковки ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки и завязали там бои

04:30 31.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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От Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, рассказал эксперт.
"В районе Боровой тоже есть мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке, но он разбит). Что касается района Синьковки, то ВС РФ уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои", — подчеркнул полковник запаса.
Также необходимо учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу, добавил он.
"Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия", — подчеркнул Алёхин.
ВСУ не будут "держаться зубами" за левобережную часть Купянска. Противник оставит город, там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду на левобережье, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 06:05
Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьЗеленский поставил на Курскую область практически все, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время
 
НовостиРоссияОсколКупянскГеннадий АлехиннаступлениеХарьковская областьплацдармдеталиСВОСпецоперацияВС РФ
 
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